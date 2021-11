Il taglio di capelli che scegliamo di indossare può dire davvero molto della nostra personalità. Infatti, la nostra chioma indica spesso il carattere che abbiamo. Soffermiamoci a pensare solo per un attimo a quanta attenzione e cura mettiamo nel cercare di prenderci cura dei nostri capelli. Questo perché ci teniamo che esprimano al meglio ciò che vogliamo far arrivare agli altri, non appena ci vedono. E, data la loro importanza, è fondamentale anche scegliere il taglio più adatto per poter sottolineare le caratteristiche della nostra personalità che più vogliamo mostrare. Quindi, conoscere più tagli possibili, ci aiuterà di certo in questa selezione, permettendoci di scegliere davvero il look che si possa dimostrare più adatto al nostro io interiore.

Proprio questo è l’elegantissimo taglio di capelli che ringiovanisce e che sta spopolando in maniera davvero incredibile

Questo discorso spesso viene collegato solo alle donne. Infatti, molti pensano, in modo errato, che i capelli siano importanti solo per il mondo femminile. Ma le cose non stanno assolutamente così. Anche gli uomini, dal canto loro, vogliono mostrare una chioma che possa rappresentarli al meglio e che possa rendere il loro look unico e di tendenza. Proprio per questo motivo, in questo nostro precedente articolo, avevamo già consigliato un taglio maschile davvero di moda. E oggi vogliamo evidenziare la bellezza di un altro taglio, che sicuramente non farà passare inosservati. Stiamo parlando dell’Executive Contour. Infatti, proprio questo è l’elegantissimo taglio di capelli che ringiovanisce e che sta spopolando in maniera davvero incredibile.

Ecco il taglio da uomo che potrebbe rendere qualsiasi stile elegante e di classe senza alcun tipo di sforzo

L’Executive Contour è un taglio di capelli davvero comune e di tendenza oltreoceano. Infatti, negli Stati Uniti in particolar modo, moltissimi uomini scelgono di adottare questo stile per rendere il proprio look elegante, raffinato ma allo stesso tempo giovanile e dinamico. In questo stile, tutto è concentrato sulla riga laterale. Infatti, il taglio si caratterizza per delle sfumature che sono piuttosto morbide e che rendono la chioma raffinata. Le sfumature, poi, come per ogni taglio, finiscono proprio su questa riga laterale che rende questo look così unico e specifico.

Andando sulla parte superiore dei capelli, possiamo notare come viene a crearsi un ciuffo da fissare, con l’aiuto di un po’ di gel o lacca, sulla parte opposta alla riga laterale ben delineata. Questo è il classico look dei grandi uomini d’affari, è vero, ma è anche perfetto per un’uscita tra amici, se lo si abbina ai giusti vestiti. E, in ogni caso, regalerà alla persona che deciderà di provarlo un’aria super chic ma al tempo stessa dinamica.

