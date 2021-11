Le piante sono un pezzo di arredo più unico che raro. Hanno una capacità incredibile di dare quel tocco di raffinatezza ed eleganza alla nostra casa, che è davvero inspiegabile. Ma le piante tra cui possiamo scegliere sono davvero tantissime. E proprio per questo, in questo nostro precedente articolo, ne avevamo consigliata una meravigliosa da mettere nel salotto. Ma una pianta non serve solo ad abbellire il nostro arredamento. Infatti, la presenza di alcune piante potrebbe attirare la buona sorte all’interno della nostra casa, assicurandoci denaro e fortuna per il resto dell’anno.

Proprio questa è la pianta che sta spopolando e che attira soldi e fortuna in casa

Di piante che attirano la fortuna avevamo già parlato in passato. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, ne avevamo consigliate alcune perfette per questo scopo. E oggi vogliamo indicarne un’altra davvero meravigliosa. Si tratta dell’ananas. Infatti, proprio questa è la pianta che sta spopolando e che attira soldi e fortuna in casa. Forse non tutti lo sanno, ma la simbologia dell’ananas è antichissima e porta con sé diversi messaggi positivi. In primis, è una pianta di benvenuto e ospitalità sin dall’antichità. Ma non solo. In alcune culture, infatti, questa pianta è conosciuta perché portatrice di grande fortuna al padrone di casa.

Tenendola nel proprio appartamento, sembra si possano attirare denaro e buona sorte, funzionali a coloro che abitano tra le mura domestiche. Quindi, di certo, si tratta di una pianta dai mille significati e dalle mille proprietà. Ci basterà sapere come coltivarla per poterne sfruttare a pieno queste caratteristiche e per abbellire la nostra casa come mai prima d’ora.

Come coltivare l’ananas in vaso per assicurarsi un risultato con i fiocchi

Oggi spiegheremo il modo più semplice per coltivare una pianta di ananas in vaso, così da non commettere errori anche se dovessimo essere alle prime armi. Per prima cosa, compriamo il frutto e tagliamo via le foglie, lasciando solo la base di esse. Mettiamo ora l’ananas in una ciotola d’acqua e lasciamola riposare lì per circa 3 o 4 giorni, o quantomeno fino a che non vedremo comparire le prime radici. Ora, sarà il momento di travasare la nostra piantina in un contenitore con del terriccio che possa farla crescere forte e rigogliosa. Se invece non volessimo crearla con le nostre mani ma preferissimo comprarla, nessun problema.

Ci basterà conoscere i consigli giusti per prendercene cura. Per prima cosa, dobbiamo ricordarci che stiamo parlando di una pianta abituata al clima tropicale. Quindi, teniamo bene a mente che avrà bisogno di un luogo caldo per crescere bene. Inoltre, ha bisogno di continue annaffiature, perché soffre gli ambienti secchi. Metterla vicino alla finestra, dove può essere raggiunta da un fascio di luce, sarà certamente una buona idea.

