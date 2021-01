Se si pensa ad una pianta portafortuna, la mente immagina immediatamente il quadrifoglio. Ma non tutti sanno che ci sono tanti altri tipi di piante che possono rendere il nostro futuro più favorevole. E oggi noi del team di ProiezionidiBorsa vogliamo fare una breve lista per indicare le meno note. L’anno è appena iniziato, e sperare di attrarre le giuste energie affinché i prossimi mesi siano propizi è totalmente comprensibile. Dunque, seguendo le regole del Feng Shui, ecco quali sono le piante che bisognerebbe avere in casa per assicurarsi fortuna e guadagni nel 2021.

Il Sorbo

Il Sorbo ha origini antichissime e, secoli fa, era noto soprattutto per le sue proprietà curative. Da questa caratteristica, gli è stata cucita addosso la leggenda secondo cui fosse portatore di fortuna. Nella lista, poi, troviamo anche il Bonsai, da sempre visto come una pianta miracolosa che regala fertilità e sorte favorevole.

Il Ciclamino

Se qualcuno accanto a voi sta affrontando un cambiamento importante nella propria vita, la cosa migliore da fare sarà quella di regalargli un Ciclamino. Simbolo di buon auspicio nelle transizioni della vita, questa pianta rappresenta un augurio sincero e ricco di affetto.

La Pothos

Se si è in crisi economica e si vuole tentare la sorte, un’ottima idea sarà quella di mettere nella propria casa la Pothos, un rampicante verde caratterizzato da foglie a forma di cuore. Questa pianta è nota perché regala agli abitanti della casa guadagno e tranquillità.

Per assicurarsi ricchezza, poi, si potrà abbellire la propria casa anche con La Crassula Ovata, una pianta africana di un elegante color giada. Inoltre, è un ottimo regalo per chi ha appena aperto una nuova attività: il suo potere, secondo il Feng Shui, farà andare alla grande gli affari.

Dopo ciò che è successo nel 2020, crediamo che tutti abbiano bisogno di un po’ di fortuna nel nuovo anno. Ed è per questo che abbiamo consigliato le piante che bisognerebbe avere in casa per assicurarsi fortuna e guadagni nel 2021.

