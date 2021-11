Non butteremo più i vasetti degli omogeneizzati finiti dei nostri figli sapendo che possono essere così utili

Il riciclo creativo, se usato a dovere, può darci infinite soddisfazioni. E proprio per questo, già in passato, avevamo fornito delle idee che potrebbero tornare utili. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo spiegato come riutilizzare i rotoli di carta igienica ormai terminati. Oppure, in un altro articolo, avevamo indicato alcune idee davvero interessanti per riciclare un materasso vecchio, su cui non possiamo più dormire. Oggi continuiamo con la lista degli oggetti che si possono riutilizzare e concentriamoci sui vasetti degli omogeneizzati. Chi ha figli o nipoti piccolissimi sa perfettamente quanto la casa possa essere invasa da questi piccoli vasi. E sarebbe un peccato sprecare un’occasione di riciclo così succulenta. Perciò, ecco alcune idee per rendere questi vasetti utili, anche dopo il loro utilizzo principale.

I vasetti degli omogeneizzati possono diventare delle fantastiche decorazioni natalizie. Infatti, ci basterà procurarci del glitter e della colla vinilica per realizzare questa idea. Tutto quello che dovremo fare sarà pulire attentamente il vaso, per poi ricoprirne i lati di colla. Spargiamo ora il glitter all’interno, così che possa attaccarsi perfettamente alle pareti del vasetto, e concludiamo il tutto con un nastrino per rendere la nostra decorazione ancora più bella ed elegante. Creandone diversi, potremo imbandire la tavola di Natale, per esempio, oppure le mensole quando decideremo di addobbare per le feste in arrivo.

Ecco altre idee utilissime per riciclarli in modo creativo

Un altro modo per riciclare i vasetti ormai vuoti degli omogeneizzati è il seguente: creare delle bomboniere. Se abbiamo una festa e vogliamo dare un piccolo pensiero a tutti gli invitati, ci basterà sciacquare con cura ogni vaso e riempirlo con dei confetti. Ora, con della stoffa avanzata del colore che più ci piace, creiamo un piccolo coperchio, ritagliando un cerchio leggermente più grande del vaso. Posiamo il pezzo di stoffa sull’apertura del vaso, e chiudiamolo legando intorno un nastrino che possa dare allegria alla nostra piccola bomboniera. Insomma, queste sono solo poche idee di riciclo creativo, ma sicuramente interessanti e affascinanti.

Perciò, ora è certo. Non butteremo più i vasetti degli omogeneizzati finiti dei nostri figli sapendo che possono essere così utili. Questi, tra l’altro, sono solo degli spunti. Possiamo lasciar fluire la nostra creatività e riciclare i vasetti in tutti i modi che ci vengono in mente. La fantasia farà da sovrana in questa abitudine, che potremo condividere anche con i nostri bambini per farli divertire con noi.

