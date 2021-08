Tra i titolari di strutture aperte al turismo ed all’affitto breve sta circolando l’idea di poter sfruttare le agevolazioni per l’acquisto di mobili, in modo apparentemente diverso da quello per cui è stato creato. Ecco perché proprietari di B&B ed affittacamere vorrebbero comprare lenzuola ed asciugamani con il bonus mobili.

A prima vista il ragionamento ha un fondamento logico immediato. Sappiamo infatti che l’attività di bed and breakfast richiede che il titolare sia residente in prossimità dei locali in cui esercita l’attività.

Ovviamente molti B&B hanno chiesto ed utilizzato il bonus mobili per acquistare arredi in concomitanza con l’attività di ristrutturazione dell’immobile. Dal momento che una parte dell’immobile verrà adibita ad attività turistica i proprietari si sono chiesti se quel bonus potesse essere usato per acquistare lenzuola ed asciugamani. Il proprietario di un appartamento che ristruttura il bagno può comprare con il bonus mobili un nuovo divano o la cucina. Allo stesso modo il titolare di un B&B che ristruttura il bagno potrebbe comprare letti e lenzuola con quello stesso bonus.

Proprietari di B&B ed affittacamere vorrebbero comprare lenzuola ed asciugamani con il bonus mobili

Ecco una piccola fotografia del bonus in questione. A chi spetta ed in che tempi?

Il bonus mobili non è condizionato all’ISEE e spetta quindi a tutti indipendentemente dal reddito. L’acquisto dei mobili è detraibile se è avvenuto dopo il 1 gennaio 2021 e dopo l’inizio dei lavori di ristrutturazione. Farà fede la data di presentazione della pratica edilizia. Il bonus deve essere chiesto entro il 31 dicembre 2021. Entro questa data devono quindi concludersi sia i lavori che l’acquisto dei beni da detrarre.

Come distribuire i costi tra lavori ed acquisti

La legge non indica niente in merito. Quindi i 16 mila euro a disposizione come tetto massimo possono essere così in diversi modi. Ad esempio possono essere sufficienti 6 mila euro per ammodernare il bagno ed i restanti 10 mila possono essere spesi in mobili.

Cosa si può comprare con questa facilitazione

Prima di tutto si possono detrarre gli acquisti per apparecchi collegati al risparmio energetico. Via libera quindi agli elettrodomestici con un occhio alle nuove etichette.

Vanno bene anche cucine, divani, letti, armadi.

La risposta per lenzuola ed asciugamani

Purtroppo per i titolari di B&B non sono compresi nel bonus le lenzuola o gli asciugamani.

Lo conferma la lista completa di tutti gli arredi che rientrano nel bonus mobili presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Evidentemente lo Stato ha voluto privilegiare l’acquisto di beni di lunga durata. Nel bonus non sono compresi nemmeno porte interne e tende.

Tuttavia un titolare di B&B può acquistare con il bonus tutti i letti e gli armadi per le stanze che ristruttura per destinarle ai clienti. Il che è comunque un aiuto importante per quelle attività economiche.

La lista completa di tutti gli arredi che rientrano nel bonus mobili è presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Ai titolari di B&B può interessare anche come installare l’ascensore per averlo gratis con il Superbonus 110. Infatti può essere adibito a struttura ricettiva anche un appartamento che non si trova al piano terra.