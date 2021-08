Queste ultime settimane di agosto sono quelle in cui iniziare a progettare cambiamenti e ripartenze, anche nel campo della bellezza. Iniziano a comparire le prime immagini di quelle che saranno le tendenze dei prossimi mesi autunnali per moda e bellezza. Le Esperte di Beauty di ProiezionidiBorsa intendono racchiudere in questa guida le più belle Nail Art autunnali. Ma l’obiettivo è anche mostrare le migliori colorazioni da sfoggiare per essere al passo con la moda. Anticipiamo già che bisognerà abbandonare le tinte pastello o i tipici colori accessi estivi per lasciare il passo a nuances più calde e delicate. Di certo sarà impossibile resistere a queste nuove e incredibili tendenze di unghie per l’autunno 2021.

Qual è la moda unghie per l’autunno-inverno 2021 e su quali colorazioni puntare

Se fino alla fine di agosto o ai primissimi giorni di settembre c’è ancora tempo per portare colori come questo sulle unghie, prossimamente bisognerà cambiare. Anche le forme testimoniano questa ricerca di sobrietà e delicatezza, privilegiandone alcune come “l’unghia a mandorla”. La lunghezza non dovrà essere eccessiva se l‘obiettivo è di rendere la mano sfilata e giovane.

Passando, invece, alle colorazioni, via libera a colori come il burgundy, il vinaccio, il viola melanzana e il malva. Sorprendono anche alcune nuances tipicamente più fredde come il blu notte o il grigio delicato.

Per l’autunno-inverno 2021 sembra tentare di tornare sulla scena il colore opaco o “matte”. Durante tutta l’estate quasi tutte hanno sicuramente sfoggiato magnifiche unghie brillanti e lucide, di colori sgargianti o nel classico nude. Ora la tendenza sembra invertire completamente la rotta.

Sarà impossibile resistere a queste nuove e incredibili tendenze di unghie per l’autunno 2021

Probabilmente la vera sfida sarà quella di ricreare sulle unghie l’effetto velluto, sempre molto caldo e confortevole. Inutile pensare, quindi, a top coat lucidi o gel sigillanti e lucenti. Per le persone che vogliono comunque continuare a usare i loro smalti lucidi consigliamo di acquistare un “top coat matte”. Basterà darne una passata sull’unghia per far diventare qualunque smalto incredibilmente “matte”.

Per i trattamenti professionali è possibile pensare anche a una stesura di acrilico sull’unghia, che darà un tocco vellutato molto naturale.

E non potranno mancare neppure le Nail Art con tema proprio l’autunno, non solo nei colori ma anche nei disegni. Piccoli stencil come foglie e colori come il terracotta e il giallo ocra sono il vero segreto per unghie perfette per questa stagione 2021.

Una salvezza senza tempo e perfetta anche per l’autunno

Per una mano immediatamente giovane e curata e unghie al top basta scegliere questo smalto perfetto anche per l’autunno-inverno 2021.