Proprietà benefiche della zucca, a cosa farebbe bene e quanta se ne può mangiare

Dire zucca e pensare ad Halloween è quasi inevitabile. Tuttavia, si parla di un alimento che vale la pena conoscere e cucinare. Questo perché riserva diverse proprietà benefiche, è molto versatile e la potrebbe mangiare anche chi segue una dieta ipocalorica.

Proprietà benefiche della zucca, a cosa farebbe bene e altri aspetti che la contraddistinguono

Mangiare la zucca fa bene? Se si tiene conto che non bisogna mai perdere di vista l’equilibrio, la risposta è sì.

Non occorre, infatti, dimenticare che, in ciò che si mangia, si deve sempre considerare il modo in cui lo si cucina e con cosa lo si abbina.

Prendendo, però, solo la zucca in valore assoluto come riferimento si possono individuare diverse proprietà benefiche o comunque aspetti positivi.

Le proprietà benefiche

La stagione della zucca è tendenzialmente l’autunno. Secondo diverse fonti, il suo consumo garantirebbe un buon apporto di vitamina A, che inciderebbe positivamente su fattori come la vista e la pelle.

Consumare zucca significherebbe anche assicurarsi un buon apporto di vitamina C, la cui funzione è quella di favorire lo sviluppo di buone difese immunitarie. Non mancano, inoltre, vitamine del gruppo B e la E.

A quest’ultima, detta anche tocoferolo, si riconoscono proprietà antiossidanti. La presenza di potassio, inoltre, aiuterebbe il sistema cardiovascolare a restare in salute.

Si può considerare un pregio il contenere un’alta percentuale d’acqua. E non mancano altri benefici. Tra questi si possono citare la possibilità di sfruttare le proprietà diuretiche dell’ortaggio.

Se si sa comunque di essere in una condizione particolare, sarebbe sempre opportuno ascoltare il parere di un medico rispetto al consumo di ciascun alimento. Per scoprire se, in relazione alla propria situazione, possono esserci delle controindicazioni.

Quante calorie ha la zucca e la può mangiare chi è a dieta?

Chi è a dieta può mangiare la zucca? Se l’obiettivo è perdere peso o restare in forma, la zucca sembrerebbe essere un buon alleato. Questo perché la caratterizza un basso livello di calorie.

La stima è che, per 100 grammi, possa avere circa 20-25 calorie. E si sa quanto fondamentale sia restare al di sotto del proprio fabbisogno calorico per perdere peso o non andare oltre per restare in forma.

Quanta se ne può mangiare?

Tuttavia, non bisogna dimenticare che mangiare sano significa seguire una condotta alimentare che sia equilibrata, variegata e razionale. Non basta solo contare le calorie.

Proprio per questo motivo sarebbe opportuno approfondire quali, secondo i nutrizionisti, sono i tratti fondamentali che dovrebbe avere una dieta ipocalorica.

Il dato certo è che la zucca ha proprietà benefiche e caratteristiche che la rendono un alimento che potrebbe tranquillamente entrare nelle rotazioni di un menù settimanale di chi vuole dimagrire o mantenere il peso forma.

Come cucinarla?

Chiarito quali sarebbero le proprietà benefiche della zucca, a cosa farebbe bene e altri aspetti, resta l’ultima questione. Come cucinarla? Esistono diversi modi, molti dei quali sono compatibili con l’idea di preparare ricette veloci e light.

Una possibile preparazione sarebbe quella di una crema a base di zucca. Basterà seguire i diversi passaggi previsti, per arrivare in poco tempo alla realizzazione di una ricetta semplice e versatile.