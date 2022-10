Un luogo meraviglioso nel Vulture in cui passare il fine settimana a poco prezzo

Molti di noi, durante il ponte, vorrebbero partire e cercare nuovi posti da visitare. Questo è assolutamente normale, soprattutto perché a volte ci serve staccare dalla routine. In questo caso abbiamo una fortuna immensa. Infatti l’Italia offre dei posti meravigliosi tutti vicini tra di loro. Basterà conoscere i diversi angoli da scoprire per poter godere di tutta la meraviglia che il Bel Paese ci offre.

La Basilicata nasconde dei luoghi veramente mozzafiato che dovremmo assolutamente visitare almeno una volta nella vita

L’Italia è sicuramente famosa per città note in tutto il Mondo. Tra queste ci basterà pensare a Roma, Firenze, Milano o Torino. Ma ci sono tantissime altre meraviglie che si nascondono in ogni angolo del nostro Paese. E, purtroppo, molte di queste ancora non sono conosciute come dovrebbero. Una delle regioni sicuramente più belle ma poco nota è proprio la Basilicata. Questo piccolo angolo di paradiso, infatti, offre un paesaggio, dei borghi e delle esperienze davvero incredibili.

Venosa, un meraviglioso luogo in cui godersi qualche giorno di totale relax

La regione in questione ha effettivamente diverse cittadine e borghi che potrebbero attirare la nostra attenzione. Tra questi, per esempio, c’è San Chirico Raparo, un delizioso gioiello da visitare in pochissimo tempo che ha veramente molto da offrire. A pochi minuti da quest’ultimo possiamo trovare un altro borgo davvero meraviglioso di cui ci innamoreremo senza alcuna ombra di dubbio. Stiamo parlando di Venosa, un comune in provincia di Potenza e che potremo trovare con precisione nel territorio del Vulture. Questa meraviglia unica ci farà trascorrere un weekend davvero unico, di cui sicuramente non ci dimenticheremo.

Un luogo meraviglioso nel Vulture in cui passare momenti magici senza pensieri e vicini alla natura

A Venosa potremo visitare il fantastico Parco Archeologico, in cui potremo vedere le terme, le ville e le catacombe della Roma antica. Inoltre nella città sarà possibile vedere anche il Castello Longobardo e quello Aragonese, di cui oggi rimangono dei resti davvero affascinanti. Il tour continua con la Chiesa Incompiuta, iniziata dai benedettini ma mai portata a termine, simbolo di Venosa e della sua bellezza. Inoltre potremo visitare la Chiesa della Santissima Trinità, la Cattedrale di Sant’Andrea e il Battistero. Infine non potremmo perderci per nulla al Mondo la casa del famosissimo Orazio.

Il borgo, inoltre, regala degli incredibili vicoli e dei fantastici paesaggi naturali. Ma non è tutto. Venosa, infatti, ospita il Festival dei Cinque Continenti, una rassegna di spettacoli tipica del Sud Italia che promuove la cultura e la bellezza del Mezzogiorno. Se dovessimo capitare nei dintorni a Ferragosto, poi, non perdiamo assolutamente la Festa Patronale dedicata a San Rocco, in cui la città festeggia il santo con processioni, canti e giochi. In più, se visiteremo la città, non dimentichiamoci di provare il delizioso baccalà con “peperoni cruschi” o i cavatelli e cime di rape, tipici della regione, che ci faranno venire l’acquolina in bocca. Dunque, ecco un luogo meraviglioso nel Vulture in cui passare il weekend e in cui trascorrere dei giorni in totale relax, gustando anche le incredibili e uniche prelibatezze che la Basilicata ci può offrire.