La pasta è un alimento che vanta il pregio di essere ogni volta buona e irresistibile indipendentemente dal condimento. Che sia un ragù di carne, uno spaghetto alle vongole o magari una pasta condita con una crema di verdure, difficilmente riusciamo a rinunciare a queste prelibatezze. Ulteriore vantaggio è che molti dei condimenti che possiamo affiancare alla pasta sono davvero rapidi da preparare. Anche il sugo che proponiamo oggi è un condimento incredibilmente buono e veloce ed è inoltre perfetto per condire pasta calda e fredda. Sarà pronto in 5 minuti questo gustoso sugo.

Quello che prepareremo è un gustoso e fresco pesto alla siciliana.

Ingredienti e preparazione

Forse non tutti lo sapranno ma oltre al classico pesto alla genovese con basilico e pinoli esistono molte varianti di questo condimento. Quella che proponiamo appartiene alla Sicilia, presumibilmente alla zona del trapanese. Per questa salsa gli ingredienti necessari sono:

2 pomodori;

200 g di ricotta fresca;

50 g mandorle;

aglio;

basilico;

olio.

Per prima cosa dovremo sbollentare in acqua i pomodori per un minuto per poi metterli in acqua e ghiaccio. Questa operazione ci consentirà di rimuovere senza fatica la pelle del pomodoro. Una volta rimossa la pelle, tagliamo il pomodoro a cubetti ed inseriamolo in un contenitore dai bordi alti. Ora, ai pomodori appena tagliati aggiungeremo anche le mandorle, qualche foglia di basilico, la ricotta e uno spicchio d’aglio tagliato a pezzetti. Per quanto riguarda l’aglio possiamo ometterlo se non ci piace o, in alternativa, privarlo del germe interno per renderlo più digeribile.

Pronto in 5 minuti questo delizioso sugo per pasta fredda o calda

Una volta messi tutti gli ingredienti nel contenitore potremo procedere a frullare con un frullatore a immersione. Frulliamo il tutto fino ad ottenere la consistenza di salsa e, al bisogno, possiamo allungarla con olio o un poco di acqua di cottura della pasta. Una volta pronta la salsa non resta che mettere a cuocere la pasta per poterla condire in modo veloce. Portiamo a completa cottura la pasta per poi scolarla e condirla con il sugo appena preparato. Una volta condita non resta che mettere nei piatti e guarnire con qualche fogliolina di basilico.

Come detto poi, possiamo anche attendere che la pasta si freddi e realizzare una golosa pasta fredda da mangiare a pranzo e cena anche in spiaggia condendola con il medesimo condimento.

Insomma, con questi pochi ingredienti ci garantiremo un piatto gustoso e veloce per condire la pasta nel modo che più ci piace.

