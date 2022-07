La Sicilia è una terra che in molti sognano per una vacanza. Per la sua bellezza, la sua storia, ma anche per il suo cibo. Qui, infatti, si preparano degli ottimi piatti grazie a tanti prodotti della terra e del mare che il territorio offre generosamente. Sia per gli amanti del dolce, che per quelli del salato, un vero e proprio paradiso della cuccagna.

Certo, assaggiarli sul posto, con l’aria siciliana, i profumi e gli odori tipici di questa terra, sarebbe meglio. Tuttavia, si possono provare a preparare anche a casa nostra, a centinaia di chilometri di distanza. Magari scegliendo i prodotti giusti, cercando di selezionarli nella maniera migliore possibile.

Oggi andremo a descrivere una ricetta che parla davvero della Sicilia. Nella variante più famosa è a base di anguria. Tuttavia potrebbe essere preparato con altri frutti.

Una sorta di budino

Stiamo parlando del gelu du meluni, detto in dialetto siciliano, una sorta di budino all’anguria che farà impazzire le nostre papille gustative. Ecco gli ingredienti:

1,5 kg di anguria;

100 grammi di amido di mais;

100 grammi di zucchero;

1 cucchiaino di estratto di vaniglia;

1 cucchiaino di cannella.

Pronto in 20 minuti questo dolce all’anguria della tradizione siciliana

L’operazione iniziale consiste nel privare l’anguria della sua scorza. La quantità indicata è al netto di quest’ultima. Di conseguenza, dovremmo scegliere un frutto sufficientemente grande per arrivare al chilo e mezzo di polpa. Dopodiché tagliamo il tutto a pezzotti.

Con l’utilizzo di un passaverdura, dovremo ricavare il succo dall’anguria. Si calcoli che da 1,5 kg si dovrebbe ricavarne circa un litro. In assenza di questo strumento, potremmo usare un più comune frullatore. Una volta ottenuto il succo, lo versiamo in un pentolino e andiamo a metterlo sul fuoco, aggiungendo, contemporaneamente, zucchero e amido di mais. Avvaliamoci di un frustino per girare costantemente il liquido, in modo che non si formino grumi. Dopo circa un quarto d’ora, quando avrà assunto consistenza cremosa, potremo spegnere la fiamma.

Un dolce che riassume tutti i sapori e i colori della Sicilia

Versiamo in una ciotola e andiamo a unire la cannella e l’estratto di vaniglia. Amalgamiamo bene, per poi lasciar raffreddare. Distribuiamo il tutto in bicchieri o coppette, per poi mettere in frigorifero almeno cinque ore. Trascorso questo periodo, potremo assaporare un vero incanto.

Pronto in 20 minuti questo dolce all’anguria che porta con sé tutti i profumi e i sapori di una terra meravigliosa come la Sicilia. Se poi volessimo e potessimo visitarla, potremmo consumare questa leccornia in luoghi fantastici, che anche l’Unesco ha riconosciuto come Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

