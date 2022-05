Poco distante da spiaggia e mare questo pittoresco borgo medievale nasconde un complesso di grotte tra le più belle di Italia

La stagione delle vacanze si sta finalmente avvicinando ma, oltre a prenotare viaggi per agosto, si potranno organizzare gite fuori porta. Chi ama i fiori non potrà farsi sfuggire una visita ad uno dei giardini più belli di sempre, il meraviglioso Roseto di Roma. Al contrario, chi ama il mare potrà sfruttare tutti i fine settimana per fare un tuffo e prendere il sole. Le temperature si sono alzate in tutta Italia e, a meno di tempo brutto, il momento sarà perfetto per godersi il mare lontano dalla folla.

Ma le zone di mare non sono solamente sabbia e ombrellone, in Liguria ci sono delle vere sorprese nascoste nell’entroterra. Oggi si andrà alla scoperta delle Grotte di Toirano, meraviglie naturali a pochi chilometri dal mare. Poco distante da spiaggia e mare questo pittoresco borgo medievale saprà regalare delle emozioni incredibili. Facili da raggiungere, sono perfette per una gita domenicale o per un fine settimane.

Il borgo di Toirano sorge nell’entroterra ligure alle spalle di Borghetto Santo Spirito e di Loano, in provincia di Savona. Toirano ha conquistato la bandiera arancione del Touring Club Italiano. Si tratta di una riconoscenza assegnata ai luoghi che oltre al patrimonio storico e culturale dispongono anche di un’offerta ambientale. Questo borgo ha un centro storico molto attento alle esigenze del visitatore, ottimo per passeggiare e ricco di zone interessanti. La storia di Toirano affonda le radici durante l’impero romano quando nacque come insediamento. Del domino bizantino sono ancora visibili porzioni di mura e torri. Nel paese di Toirano, poi, si potranno ammirare il ponte a tre arcate risalente al XIV secolo ma anche la chiesa di San Martino. Una chiesa di origine medievale ma ricostruita nel ‘600 e la torre campanaria. Inoltre, gli interessati potranno anche visitare il Museo Etnografico della Val Varatella.

A poco meno di due km da Toirano troviamo le famosissime grotte immerse nella natura. La grotta più famosa è quella della Bàsura ricca di reperti storici che risalgono al Paleolitico. Un vero scrigno ricolmo di tesori custoditi per secoli nelle viscere della terra. Resti fondamentali per effettuare una ricostruzione della storia del genere umano. Inoltrandosi all’interno della grotta si arriverà a quella di Santa Lucia ricca di stalattiti e stalagmiti. Grotte che furono rese percorribili nella metà del secolo scorso in seguito alla scoperta delle sale interne da parte di alcuni toiranesi.

Per le aperture si consiglia di visitare il sito. Ad oggi l’orario è dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.30 previa prenotazione. Il costo si aggira sui 15 euro e la visita dura circa 70 minuti. Si consiglia di indossare abbigliamento consono, in estate una felpa potrebbe risultare fondamentale dal momento che all’interno delle grotte ci sono circa 16 gradi. Per quanto riguarda le calzature ottime le scarpe da ginnastica non scivolose mentre sconsigliate infradito, tacchi, sandali o espadrillas.

