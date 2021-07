Ci sono ricette che evocano paesaggi, profumi e ricordi, ed è proprio il caso dei nostri antipasti di mare. Sono facili e veloci da preparare, l’ideale quando vogliamo deliziare il palato con un piatto squisito senza dover perdere troppo tempo in cucina.

L’ingrediente fondamentale sarà il re indiscusso del mare, ovvero il salmone.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Abbiamo scelto di utilizzarlo nella sua versione affumicata perché è quella più fresca e adatta a questa stagione! Con pochi euro realizzeremo dei piatti che lasceranno tutti contenti e soddisfatti.

Profumo di mare direttamente a tavola con questi strepitosi antipasti pronti in 5 minuti

Il primo antipasto che proponiamo consiste in buonissimi bignè salati ripieni di salmone.

Prendiamo dei bignè di pasta choux già pronti e inforniamoli per un paio di minuti. Estraiamoli dal forno, tagliamoli a metà e iniziamo a preparare il ripieno.

Sminuzziamo il salmone in piccoli mezzi e inseriamolo nei bignè, per creare il primo strato del ripieno. Sul salmone aggiungiamo uno strato di salsa rosa e decoriamo con erba cipollina tritata. Basterà il primo boccone per farcene innamorare perdutamente.

Un sandwich che fa impazzire grandi e bambini

Il secondo antipasto è costituito da un sandwich un po’ particolare. Al posto del pane ci saranno delle fette di polenta grigliata, guarnite con salmone, squacquerone e pomodorini ciliegini.

Mettiamo una pentola con acqua sul fuoco e portiamo a bollore. A questo punto aggiungiamo la farina di mais e continuiamo a mescolare con cura per evitare che si formino i grumi.

Facciamo cuocere la polenta per 40-45 minuti, quindi aggiungiamo un pizzico di sale e mescoliamo di tanto in tanto.

Quando inizia a staccarsi dai bordi della padella spegniamo il fuoco. Versiamo la polenta in una teglia rettangolare da plumcake, livelliamo e aspettiamo circa mezz’ora.

A questo punto la polenta sarà fredda e solida, quindi tagliamola a fette e scaldiamola su una griglia. Facciamo grigliare bene ogni fetta su entrambi i lati per 3-4 minuti, e le nostre fette di polenta grigliata saranno pronte.

Tagliamo le fette a triangolo e farciamole con salmone, squacquerone e fettine di pomodorini ciliegini. Ed ecco pronti dei sandwich davvero sfiziosi!

Una torta a 4 piani

Tagliamo le fette di salmone a triangolo, su cui spalmeremo del formaggio cremoso e qualche foglia di rucola.

Ripetiamo gli strati in sequenza fino a creare una vera e propria torta di 4 strati. È un antipasto davvero originale e perfetto per chi ama cucinare con fantasia.

Sentiremo il vero profumo di mare direttamente a tavola con questi strepitosi antipasti pronti in 5 minuti.

Approfondimento

Impossibile resistere a questo rotolo di pizza alla parmigiana filante che sta davvero spopolando