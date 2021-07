Ci sono alcuni luoghi incantevoli in giro per il Mondo, dove sembra che le antiche civiltà del passato la sapessero più lunga di noi. Proviamo a pensare, per esempio, alle storiche 7 meraviglie del mondo dell’antichità. Colossi di architettura ed arte, tecnologie ben più avanzate di quanto crediamo.

L’India, un paese dalla storia millenaria, ricco di meraviglie tutte da scoprire

Sì, parliamo dell’India, un Paese che non lascia indifferenti che fa sempre parlare di sé.

L’India è la più grande democrazia del Mondo e bisognerebbe riflettere su cosa questo voglia dire. Più di un miliardo di persone governate secondo una politica non dittatoriale. Sembra incredibile. Ricca di monumenti, storia, cultura, arte, cucina, musica, colori…l’India ci avvolge.

In questo articolo parliamo delle strabilianti costruzioni scavate nella roccia, a blocco unico, che esistono in questo Paese. Sono delle grotte monumentali, un sito famosissimo nel cuore dell’India. No, non stiamo parlando del solito Taj Mahal, bellissimo monumento, ma decisamente più recente, parliamo, invece, delle Grotte di Ellora (Ellora Caves).

In questo Paese esistono delle strabilianti costruzioni scavate nella roccia a blocco unico

Le Grotte di Ellora si trovano nello Stato del Maharashtra, al centro dell’India, lo Stato che ha come capitale Mumbai. Questo Stato, famosissimo per le innumerevoli meraviglie che ospita, è uno dei più estesi e popolosi dell’India. Al centro, nel suo cuore, si trovano le Grotte di Ellora, delle grotte scavate nel terreno che ospitano 34 templi, hindu, buddhisti e jainisti.

Una caratteristica unica

Uno dei templi al loro interno è scolpito a blocco unico, nel basalto. Si tratta, appunto, del più grande blocco monolitico di tutti i tempi, un tempio intero, grandissimo, con sculture, colonne, decorazioni, interamente scolpite nella roccia. In un unico blocco.

La sua costruzione rimane un mistero. Probabilmente, le civiltà che lo hanno creato avevano conoscenze di gran lunga migliori delle nostre.