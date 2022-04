Dopo un lungo inverno per le case è arrivato il momento della classica pulizia di primavera. Terminate le faccende domestiche, mantenere il buon odore nell’appartamento è una priorità ma è anche molto difficile. Mantenere gli ambienti sempre profumati non è facile. Chiunque può utilizzare delle fragranze vendute sul mercato per profumare 24 ore su 24 le stanze della casa. Tuttavia questi prodotti hanno un costo non indifferente e in un anno la spesa per questi profumi potrebbe rivelarsi importante. Inoltre la loro efficacia è in alcuni casi di brevissima durata.

Anzitutto, ci sono dei piccoli trucchi per profumare la casa gradevolmente tutto il giorno e catturare l’ammirazione degli ospiti. Per esempio, arieggiare gli ambienti ogni giorno lasciando aperte le finestre almeno 15 minuti limiterà che i cattivi odori ristagnino. Inoltre, cerchiamo di tenere sempre chiuse le porte di due ambienti da cui potrebbero provenire odori sgradevoli, come la cucina e il bagno. Non è necessario acquistare profumi già confezionati, si possono creare rapidamente ed economicamente delle ottime fragranze fatte in casa.

Profumare la casa gradevolmente a lungo e catturare l’ammirazione degli ospiti è facilissimo ed economico con questi piccoli segreti

Per profumare la cucina si può utilizzare un trucco in cui servono delle bucce d’arancia. Se si è utilizzato il forno quando è ancora caldo si possono inserire all’interno delle bucce di questa frutta. Il calore farà sprigionare l’aroma degli agrumi. Se non abbiamo utilizzato il forno, possiamo in alternativa utilizzare il tostapane per avere il medesimo effetto.

Pulire la cucina giornalmente aiuta a mantenerla profumata. Invece di comprare detersivi e detergenti in commercio, possiamo usare alcuni prodotti naturali che profumano e puliscono in un baleno.

In bagno spesso i cattivi odori arrivano dai tubi dei lavandini e del bidet, dove si annidano dei residui di sporco. Per facilitare la pulizia dei tubi ed evitare i cattivi odori si può nebulizzare nei condotti una soluzione di acqua e aceto.

Per la camera da letto si può utilizzare del semplice ammorbidente. Basta prendere 100 ml di questo prodotto e mischiarli in 300 millilitri d’acqua. La sostanza ricavata si mette in un contenitore aperto e la si lascia in camera. L’ammorbidente rilascerà un gradevolissimo profumo molto a lungo.

Sempre le arance possono essere utili per profumare gradevolmente qualsiasi stanza o l’interno di armadi e armadietti. Si prende un’arancia intera e la si mette insieme a dei chiodi di garofano. Poi si lascia il composto nell’ambiente desiderato. L’arancia profumerà l’ambiente per settimane perché grazie ai chiodi di garofano impiegherà molto tempo per decomporsi.

