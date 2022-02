La casa richiede mille manutenzioni e spesso alcuni problemi, che sembrano di difficile soluzione, potrebbero risolversi con poco impegno e tempo. Materasso e cuscini sono tra gli oggetti più utilizzati nelle nostre case. Ognuno di noi, nelle ore che dorme, li usa entrambi. Chi dorme passa molte ore col viso a contatto col cuscino, quindi questo dovrebbe esser sempre perfettamente pulito. Il prolungato uso del guanciale porta alla formazione di macchie gialle sulla federa ma anche sul cuscino, non facili da eliminare. A meno che non si usi una semplice soluzione, che prevede niente detersivo e lavatrice per sbiancare i cuscini.

Spesso strumenti insospettabili possono eliminare lo sporco che si forma in casa su oggetti o indumenti. L’acqua non è il solo modo per togliere lo sporco, anzi, a volte non solo non serve ma il suo uso può essere controproducente. Oggetti di uso comune che molti di noi utilizzano regolarmente possono essere utili a rimuovere macchie e sporco quasi impossibile.

Anche la cucina è una miniera di prodotti che possono aiutarci in mille altre cose. Per esempio, tutti utilizziamo il sale per insaporire il cibo. Ma quanti sanno che questo prodotto può essere utilizzato per un classico problema che si verifica sull’auto? Inoltre, il sale può essere utilissimo anche a chi fa giardinaggio.

Niente detersivo e lavatrice per sbiancare i cuscini ma questo super componente che farà tornare bianchissimi i guanciali ingialliti

Il sale non va bene per rimuovere le macchie gialle sui cuscini del letto, non serve il detersivo ed è meglio evitare la lavatrice. Col tempo delle macchie gialle si formano sui cuscini, anche se coperti da una federa e da un’altra protezione di stoffa. In genere le federe si lavano regolarmente ma non il cuscino.

I cuscini si possono lavare in lavatrice con una soluzione di bicarbonato di sodio e aceto. Questo metodo sarebbe molto efficace secondo uno studio della Università americana dell’Iowa.

Tuttavia i cuscini in lattice non possono essere lavati in lavatrice perché il movimento del cestello potrebbe rovinare la schiuma. E comunque il lavaggio in lavatrice potrebbe danneggiare anche gli altri tipi di cuscino.

La soluzione alternativa è quella di immergere il cuscino per tutta la notte in una soluzione particolare. Lasciamo il cuscino tutta la notte in acqua calda con mezza tazza di succo di limone e una di perossido di idrogeno. Niente detersivo. Il cuscino, una volta risciacquato, poi si stende all’aria aperta ma è meglio evitare di metterlo al sole.

Nel lavaggio a mano, quasi sempre consigliato anche per gli altri cuscini, occorre fare particolare attenzione al risciacquo da fare con acqua calda. Chi ha la vasca può utilizzarla per questa operazione, in alternativa può utilizzare la doccia. Nel risciacquo occorre premere sul cuscino fino a quando non sarà scomparso ogni residuo della sostanza detergente usata.

Lettura consigliata

5 imperdibili trucchi per risolvere facilmente 5 problemi comuni che si verificano in casa