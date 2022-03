Per avere una pelle profumata, che emani un buon odore a lungo, è importante seguire alcune regole basilari che riguardano la pulizia quotidiana, più alcuni trucchetti. Quindi, oltre a usare prodotti non aggressivi sotto la doccia ed evitare di mescolare troppi profumi, dovremmo anche indossare della biancheria profumata, lavata a regola d’arte. Per fare ciò è indispensabile impiegare dei detersivi, naturali o meno, che possano togliere tracce di sudore e annullare sgradevoli odori. Ma, ancora più indispensabile, è avere degli elettrodomestici che siano igienizzati e brillanti, senza calcare o residui di sporco. Sarebbe opportuno periodicamente controllare la nostra lavatrice e asciugatrice, proprio per evitare che i vestiti possano continuare a puzzare, dopo un classico lavaggio.

Non la candeggina per disinfettare e pulire lavatrice e asciugatrice ma questi semplici prodotti utili che profumano il bucato

L’asciugatrice è molto utile soprattutto durante l’inverno, ci fa risparmiare tempo ed energia e per questo non va mai trascurata. Se ci accorgiamo che piumoni e indumenti escono dall’oblò maleodoranti, allora è il momento di lavare a fondo il nostro elettrodomestico.

Eliminiamo l’acqua stagnate dal filtro, che metteremo ammollo in acqua e bicarbonato per una decina di minuti. Prendiamo la vaschetta, prima strofiniamo sulla superfice del bicarbonato, poi riempiamola di acqua e aceto, solo dopo 30 minuti risciacquiamola.

Per pulire il cestello utilizziamo un panno con una soluzione di acqua e aceto, oppure basterà aggiungere qualche goccia di olio essenziale, tea tree oil o lavanda. Questi ultimi 2 ingredienti potremo inserirli su un fazzoletto anche durante il ciclo di asciugatura, i nostri panni così avranno una profumazione paradisiaca.

Igienizzare a fondo

Per quanto riguarda l’igienizzazione di un altro importante elettrodomestico, ci sarebbero delle valide soluzioni e non la candeggina per disinfettare e pulire la lavatrice.

Oltre il classico composto di acqua, o alcol e aceto da versare all’interno dell’oblò, o nella vaschetta, è possibile usare l’acido citrico. Ne basteranno circa 200 grammi per ogni litro di acqua demineralizzata, poi procediamo con un lavaggio a vuoto a 40°.

In alternativa, potremmo provare questo mix di ingredienti, ovvero un cucchiaio di bicarbonato, 2 litri di aceto bianco, 6 gocce di olio essenziale.

Al posto dell’aceto, sembrerebbe essere efficace aggiungere in grandi quantità il sale grosso. Un elemento che potrebbe sanificare adeguatamente la lavatrice è il percarbonato di sodio, spesso utilizzato proprio per sostituire la candeggina nei detersivi industriali e fai da te. Diluiamo 4 cucchiai per ogni litro d’acqua, versiamo il composto all’interno della vaschetta e procediamo con un lavaggio a vuoto a 60°, elimineremo calcare e impurità.

Approfondimento

