Convertire in digitale le videocassette e trasferirle su pc o DVD in poche mosse

In pochi anni la tecnologia ha fatto tanti passi in avanti. Tutti gli strumenti fino a qualche tempo fa molto diffusi sono caduti velocemente in disuso. I supporti utilizzati per audio e video prima erano le cassette. Le prime, ad esempio, le utilizzavamo per sentire la musica nello stereo o nel walkman. Le seconde invece per vedere film e cartoni animati sulla televisione tramite l’ausilio del videoregistratore.

Gli stessi filmati girati da noi durante le occasioni importanti passate sono su videocassetta, il che comporta una certa difficoltà nel poterli rivedere. Infatti, la maggior parte di noi ha ormai staccato il videoregistratore dalla TV e l’ha tolto di mezzo. Vi è però una buona notizia, per usufruire dei nostri video in VHS più facilmente fortunatamente possiamo trasformarli in digitale.

Come vedere una videocassetta senza registratore

Nel momento in cui decidiamo di convertire in digitale le videocassette potremmo vederle su uno schermo senza videoregistratore. Infatti, il loro contenuto diventerà visualizzabile dal computer e non solo. Potremmo guardarle anche sullo schermo del televisore direttamente, sarà sufficiente riversare i filmati su hard disk, pen drive o su DVD. Per poterlo fare possiamo incaricare e pagare appositi specialisti del settore. In realtà è possibile convertire le videocassette in DVD anche da sé e l’operazione costa poco. Vi è da precisare però che sarà necessario recuperare il vecchio videoregistratore, o in alternativa la videocamera, che dovrà contenere la VHS di nostro interesse.

Oltre al computer ci servirà poi il cosiddetto grabber, o convertitore, un piccolo marchingegno dotato di tre cavi: bianco, rosso e giallo. Si può acquistare nei negozi di elettronica o su internet, si trova a partire da circa una decina di euro. Solitamente i grabber dispongono di un apposito programma da installare per la conversione. Installiamo lo stesso o scarichiamolo da internet, ne troveremo diversi funzionali e gratuiti.

Guida per convertire in digitale le videocassette

Come prima cosa dovremo collegare i cavi del grabber, quelli colorati, al videoregistratore o alla videocamera, e quello usb al pc. Apriamo allora il programma installato sul computer. A questo punto avviamo un nuovo progetto e decidiamo le varie impostazioni da applicare, circa formato e qualità del file. Troveremo un comando per registrare, selezioniamolo. Premiamo play dal registratore o dalla telecamera, visualizzeremo il filmato sul nostro schermo. Solo al termine dello stesso potremo bloccare la registrazione dal programma.

Una volta salvato il file del filmato sul pc, potremo anche modificarlo o trasferirlo. Sarà possibile tramite cavo passarlo anche sul cellulare, in questo modo potremo ad esempio caricare il video ad alta risoluzione su Instagram. Altra possibilità sarà collegare il telefono alla televisione tramite Bluetooth o cavo usb per vedere il filmato sul suo schermo. Possiamo però anche passare il video su un supporto esterno nonché masterizzarlo su un DVD.

Trasferimento del video su un DVD

Per trasferire il video su un DVD in realtà possiamo anche fare a meno del computer nel caso disponessimo di un lettore DVD in grado di registrare. Sarà sufficiente collegare videoregistratore e lettore tra loro nonché al televisore. Premiamo il tasto rec dal lettore DVD, che dovrà ovviamente contenere un DVD vuoto. Dopo di che clicchiamo play dal videoregistratore e, ultimato il video, fermeremo con il tasto stop del lettore. Dunque, a questo punto potremmo decidere di disfarci anche delle videocassette che si buttano assieme alle loro custodie nell’indifferenziato.

