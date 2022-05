Quella di Mondo TV in Borsa è la storia di un titolo che si potrebbe definire perennemente al ribasso. Eppure se si confronta la sua performance con quella della media del settore di riferimento scopriamo che ha sempre fatto meglio. Anche adesso, dopo un rimbalzo scattato a inizio marzo, le azioni Mondo TV invertono nuovamente la rotta al ribasso.

Eppure questa debolezza è inspiegabile se si guarda ai punti di forza del titolo.

Il ratio EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.

La situazione finanziaria della società appare eccellente. Questa cosa le conferisce una notevole capacità di investimento.

Negli ultimi 4 mesi, gli analisti hanno rivisto in modo significativo le stime sul fatturato della società.

Secondo quanto riportato su riviste specializzate, gli analisti sono positivi sul titolo. Il consensus medio raccomanda Buy o Overweight sull’azione. Inoltre, il prezzo obiettivo medio indicato dagli analisti è superiore al prezzo corrente e implica un significativo potenziale di apprezzamento. Allo stato attuale la sottovalutazione stimata sulla basa delle indicazioni degli analisti è superiore al 200%.

Negli ultimi quattro mesi, il giudizio degli analisti è notevolmente migliorato.

Negli ultimi dodici mesi, gli analisti del consensus hanno ampiamente rivisto in maniera positiva il loro giudizio sull’azienda.

Le azioni Mondo TV invertono nuovamente la rotta al ribasso. Quale futuro le attende secondo l’analisi grafica?

Il titolo Mondo TV (MIL:MTV) ha chiuso la seduta del 10 maggio a quota 0,891 euro in ribasso dell’1,00% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è ribassista e punta all’obiettivo più probabile in area 0,582 euro. L’unico ostacolo che si frappone al raggiungimento di questo obiettivo si trova in area 0,826 euro. Qualora, poi, anche questo livello non dovesse tenere, allora le quotazioni di Mondo TV potrebbero dirigersi verso area 0,3383 euro, prima, e area 0,1877 euro, poi.