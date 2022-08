L’estate è la stagione delle grandi fioriture. I giardini sono ricchi di colori e profumi avvolgenti e inebrianti. I piccoli insetti impollinatori animano il nostro spazio esterno e svolgono il loro importante lavoro per l’ecosistema.

Anche se nel nostro giardino ci sono delle piante che non hanno bisogno di particolari cure, dobbiamo ugualmente occuparci di loro. In estate ci sono delle operazioni che non possiamo assolutamente trascurare. Con il caldo, è importante innaffiare regolarmente per evitare che i nostri piccoli arbusti possano seccarsi. Ma anche eliminare le erbacce e occuparsi degli afidi e dei parassiti, che con le alte temperature, potrebbero attaccare le nostre piante.

Piccoli lavori ma indispensabili per avere uno spazio esterno curato e sempre rigoglioso.

Profuma di liquirizia questa pianta resistente al caldo e alla siccità

In natura esistono moltissime specie di piante. Dobbiamo solo scegliere quelle che più ci piacciono e che si adattano perfettamente al clima e al nostro terreno.

Molti scelgono le meravigliose ortensie, le eleganti rose, oppure le piante grasse che crescono sane e rigogliose anche con pochissima acqua. Non dimentichiamo le erbe aromatiche dal profumo intenso, che allontanano gli insetti ed esaltano il sapore dei cibi.

Ma oggi vogliamo parlare di una pianta molto profumata che prende il nome di elicriso liquirizia. Un’arbustiva perenne molto diffusa nel sud Italia e nelle isole. Utilizzata come pianta ornamentale, emana un profumo molto intenso.

Questo piccolo arbusto è formato da fusti sottili e da foglie spesse e ricoperte da una leggera peluria. Mentre i fiori, che sbocciano per tutta l’estate, sono di un bellissimo colore giallo acceso.

Come coltivarla

Profuma di liquirizia questa pianta che non ha bisogno di particolari cure e che può essere coltivata sia in piena terra che in vaso.

L’elicriso liquirizia resiste perfettamente al sole e alla mancanza di acqua. Ma evitiamo di posizionarlo nei luoghi molto freddi e ventosi.

Si sviluppa in altezza e necessita di un terreno molto sabbioso e con la presenza di sassi. Non ha bisogno di regolari innaffiature o di importanti concimazioni. Ma facciamo attenzione ai ristagni di acqua che potrebbero far sviluppare delle malattie pericolose.

L’elicriso liquirizia non necessita di potature frequenti e costanti. Basterà eliminare i rami e le foglie secche quando è necessario.

Questa pianta rientra tra le erbe aromatiche, quindi può essere utilizzata anche in cucina. Il suo particolare sapore esalta il gusto delle carni e della pasta.

Lettura consigliata

