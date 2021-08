Le erbe aromatiche sono caratterizzate dalla presenza di oli essenziali, che conferiscono alla pianta quel sapore e quell’odore inconfondibile. Rendono i nostri piatti ancora più gustosi e saporiti, senza la necessità di utilizzare altri condimenti, limitando, anche, l’uso del sale.

Grazie alle proprietà fitoterapiche e medicamentose, sono utilizzate come rimedio naturale per curare e risolvere alcuni problemi di salute. Ad esempio questa pianta aromatica ottima fritta o con il burro, in realtà è anche un rimedio naturale per contrastare l’eccessiva sudorazione in estate.

Molti ignorano che queste piante aromatiche crescono sane e rigogliose anche in inverno

Le piante aromatiche sono molto semplici da curare e possono essere coltivate sia in giardino che in casa. Ma in pochi sanno che, non si deve assolutamente rinunciare al loro profumo e sapore con l’arrivo della cattiva stagione. Infatti molti ignorano che queste piante aromatiche crescono sane e rigogliose anche in inverno. Basta non trascurarle e non far mai mancare loro: luce, acqua, aria e nutrimento.

Tre piante in particolare sono perfette da coltivare durante i mesi freddi. Parliamo della salvia, del rosmarino e del timo.

La salvia è una delle erbe aromatiche più utilizzate in cucina. Già conosciuta dagli antichi romani per le sue proprietà curative. Una piccola pianta perenne e sempreverde, che resiste bene anche alle temperature più fredde. Se coltivata in giardino si consiglia di provvedere ad una pacciamatura in paglia, per proteggere le radici dall’umidità e dal freddo.

La salvia non ama i ristagni di acqua, quindi innaffiamola solo quando il terreno si presenta ben asciutto.

Altre due piante da coltivare durante la stagione fredda

Occupiamoci adesso del rosmarino. Una pianta sempreverde, che come la salvia, non ha bisogno di particolari cure, anche in inverno. Facciamo attenzione, perché il rosmarino non sopporta il vento e le temperature al di sotto dello zero. Quindi meglio posizionare la nostra pianta in un luogo riparato o proteggerla in casa. Il rosmarino non necessita di abbondanti innaffiature. Bisogna intervenire solo quando il terreno è asciutto, per evitare che i ristagni di acqua mettano a rischio le radici.

L’ultima pianta aromatica, perfetta da coltivare in inverno, è il timo. Un arbusto molto rustico, che non teme gli sbalzi di temperatura e vanta numerose proprietà benefiche. Infatti rende la pelle perfetta questa pianta aromatica ottima anche per liberare le vie respiratorie.

Il timo resiste alle basse temperature. Ma ricordiamoci che in inverno la nostra piantina, ha bisogno della luce del sole. Durante le stagioni fredde, facciamo anche molta attenzione alle innaffiature, che non dovranno mai essere abbondanti, per evitare problemi alle radici.

