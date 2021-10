Problemi domestici risolti con questa utile guida piena di trucchetti di facile applicazione

Quante volte ci siamo trovati di fronte a dei piccoli problemi in casa senza sapere come fronteggiarli? Magari per alcune cose ci è anche capitato di chiamare un “tuttofare” a pagamento quando avremmo potuto risolvere in autonomia. Per altre invece abbiamo lasciato perdere pensando non si potessero sistemare.

Alcuni dei classici problemi domestici verranno risolti con questa utile guida piena di trucchetti di facile applicazione.

Scendiamo nei dettagli

Recuperare spazio: la nostra cassettiera straborda? Piegare le maglie, l’intimo o i pantaloni e inserendoli in verticale, oltre a rendere tutto più visibile, ci farà aumentare spazio nel guardaroba. Jeans vecchi: siamo talmente affezionati a quei jeans che proprio non vogliamo buttarli via ma ormai i segni del tempo sono troppo visibili? Passare un rasoio sul tessuto del jeans lo rinnoverà notevolmente. Urgenza di ricaricare il telefono: siamo in ritardo ma abbiamo il telefono scarico? Inserendo la modalità aereo aumenterà del 60% i tempi di ricarica. Acqua che bolle strabordante: per evitare di far fuoriuscire l’acqua durante la cottura di pasta o altro, posizionare un cucchiaio di legno di traverso sopra la pentola. Legno di mobili o sedie rovinato: se notiamo dei graffi sulle superfici di legno, è sufficiente passare una noce (senza guscio) e strofinare la parte rovinata. Poco dopo vedremo i graffi sparire. Secchio della spazzatura sempre umido: adagiare sul fondo della busta dei fogli di giornale. Questo si impregnerà dei gas rilasciati dai cibi scartati e non farà inumidire il bidone dell’immondizia. Chiudi pacco fai da te: ci è avanzata della pasta e non sappiamo come chiuderla? Si potrebbero recuperare le mollette delle stampelle per pantaloni ed utilizzarle per richiudere pacchetti di cibo avviati. Bevande subito fredde: ospiti improvvisi e non abbiamo una bevanda fresca da offrire? Basterà bagnare un tovagliolo di carta, avvolgere la bottiglia e metterla in congelatore per 2 minuti. Lavandino ostruito: senza utilizzare prodotti chimici, un cucchiaio di bicarbonato e aceto ha potere disgorgante molto efficace. Posate scintillanti: inserire in lavastoviglie, nel cestello delle posate, una pallina di stagnola le renderà subito super brillanti a lavaggio ultimato.

Una breve guida che servirà a moltissimi, ma questi sono solo alcuni dei molteplici stratagemmi che potremmo applicare fra le mura domestiche. Eliminare i cattivi odori da casa, sbarazzarsi di piccoli insetti fastidiosi o come recuperare scarpe vecchie senza buttarle sono altri argomenti correlati e sicuramente molto interessanti.

Ciascuno di noi affronta quotidianamente dei piccoli intoppi, apparentemente ostici. Se ci pensassimo bene e con un minimo di fantasia riusciremmo a risolvere gran parte de dilemmi domestici che giornalmente ci attanagliano.