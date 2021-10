Ognuno di noi ha nella propria abitazione delle scarpe vecchie, ormai passate di moda, ma che vogliamo conservare. Ricordi di una gioventù passata, o semplicemente non più in linea con le nuove tendenze modaiole, ma troppo affezionati per disfarcene.

Che siano sneakers, stivali, décolleté, ballerine o sandali, per rinnovare e non dover più buttare le scarpe vecchie bastano questi semplici ed economici trucchetti. Quindi, armiamoci di creatività e fantasia e cimentiamoci nel soddisfacente mondo del fai da te per dare nuova vita alle nostre calzature.

“Old But Gold” (vecchie ma preziose)

Abbiamo in casa delle sneakers che ormai di km ne hanno macinati parecchi? Ci piacciono talmente tanto che non riusciamo proprio a gettarle nel secchio dell’immondizia? Nessun problema, questo è quello che possiamo fare per renderle come nuove;

scarpe di tela sporche: cospargere il tessuto con della schiuma da barba. Lasciare agire per qualche minuto, strofinare con una spazzola per scarpe e adagiare della carta assorbente per eliminare l’eccesso;

suole ingiallite: vogliamo far tornare bianche le suole delle nostre scarpe? Questo prodotto che tutti abbiamo in casa le farà tornare a splendere: il dentifricio. Strofinare bene con uno spazzolino fino ad ottenere il risultato sperato.

Stagione autunno/inverno: scarpe in cuoio sempre presenti! Tra pioggia, freddo e gelo spesso ce le ritroviamo opache e sciupate. Come renderle nuove? Chiunque rimarrà stupito da queste due soluzioni:

buccia di banana: sfregare la parte interna della buccia di banana sulla zona da trattare per renderla come nuova;

olio d’oliva: se messo solo sulla parte del cuoio l’olio verrà assorbito e donerà nuova brillantezza alle nostre scarpe.

Per rinnovare e non dover più buttare le scarpe vecchie bastano questi semplici ed economici trucchetti

Se invece le nostre scarpe sono passate di moda e vogliamo dargli un look totalmente più all’avanguardia quello che possiamo fare è semplice. Armiamoci di colla a caldo e tanta fantasia:

infradito o ballerine: quelle che abbiamo sono anonime e troppo sobrie? Acquistare delle perline, o strass, a base piatta e posizionarle sulla parte davanti delle nostre scarpe le renderà davvero uniche;

tacchi da passerella: a chi non piacerebbe avere un décolleté simil Chanel? Attaccare delle perle a base piatta sui tacchi delle nostre scarpe per renderle davvero eleganti e regali;

cambio stile: far passare una scarpa normale ad una “sock boot” (scarpe con calza) è facilissimo. Basta prendere un calzetto, tagliarlo all’altezza del tallone ed attaccarlo ad una soletta antiscivolo adesiva da incollare all’interno della calzatura.

