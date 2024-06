Come scritto nei giorni scorsi, la prima e ultima settimana del mese sono importanti in quanto lo studio delle serie storiche ci fa dire che in esse si forma il minimo/massimo mensile. Alla luce di quello che abbiamo appena scritto possiamo affermare che ora sia probabile una nuova fase rialzista a Wall Street. Infatti, la prima settimana di giugno, dopo un’altalena dei prezzi, ha visto formare probailmente uno swing rialzista.

Il cambio euro dollaro

Negli ultimi giorni il prezzo si è mosso in area 1,08. Dal mese di dicembre dello scorso anno il cambio si continua a muovere in una stretta fase laterale fra 1,06 e 1,10. Questo patterm rende difficile definire uno scenario attendibile di breve termine. Per questo motivo andremo ad analizzare con l’Alligator Indicator il time frame trimestrale. Nel trimestre luglio/settembre del 2023, secono i nostri algoritmi, si è formato uno swing ribassista e questo è ancora in corso. Fino a quando non verrà superata area 1,1140 in chiusura mensile e poi trimestrale l’obiettivo primo dei prossimi mesi potrebbe essere posto in area 1,0448 (minimo del trimestre di ottobre del 2023) e successivamente verso la parità.

Azioni Intel Co.

Le azioni, da inizio anno ha segnato il minimo a 29,73 e il massimo a 49,94. Negli ultimi giorni il prezzo si è mosso in area 30,74 dollari. L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero, settimanale e mensile, è impostato in area ribassista. Non segnaliamo al momento sui nostri oscillatori, delle divergenze rialziste di breve termine. Questo potrebbe essere un ulteriore segnale di continuazione ribassista. La tenuta nei prossimi giorni di area 32,42 (massimo del 20 maggio) potrebbe portare i prezzi verso 29,87, minimo del 23 maggio. Sotto questo livello, i prezzi potrebbero continuare a scendere anche velocemante. Le raccomandazioni medie degli analisti come risulta dal sito Marketscreener sono le seguenti:

Hold con target a 39,98 dollari.

Probabile una nuova fase rialzista a Wall Street? I livelli di breve termine per mantenere il polso della situazione

La giornata di contrattazione del 7 giugno ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dow Jones

38.886

Nasdaq C.

17.173

S&P500

5.352,9.

La tendenza come indicata dai nostri algoritmi nei giorni scorsi ad oggi, non è cambiata: variazione da rialzista a ribassista, solo se la prossima chiusura settimanale sarà inferiore ai seguenti livelli di prezzo

Dow Jones

38.688

Nasdaq C.

16.645

S&P500

5.234.

Vediamo cosa accadrà da ora a mercoledì.

