Dopo che il report sull’occupazione USA ha fatto “capire a chiare note” che per il momento non ci sono elevate probabilità che la FED possa tagliare i tassi, i mercati dopo un primo sbandamento hanno chiuso la settimana in leggero ritracciamento, a ridosso dei prezzi di apertura. Mercoledì la FED deciderà sui tassi e quindi si ritiene che ci sarà un nulla di fatto. L’ateggiamento dovrebbe rimanere sempre lo stesso, ovvero si attenderanno i dati di volta in volta per capire lo stato dei luoghi e come muoversi. Frattanto, la BCE, ha tagliato i tassi di uno 0,25%. Poche volte, forse nessuna, la Banca Centrale Europea si è mossa in anticipo rispetto alla FED. Comuqnue, anche in questo caso gli analisti ritengono che almeno finoa settembre non ci saranno altre mosse. I mercati adesso cosa faranno?

I mercati adesso cosa faranno? Previsioni settimanali Stellantis Le azioni, negli ultimi giorni si sono mosse in area 20,20 euro. L'Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato al ribasso/laterale con delle divergenze rialziste di breve e medio lungo termine sui nostri oscillatori. La tenuta nei prossimi giorni di area 19,648 (minimo dell'8 maggio) potrebbe portare i prezzi verso 21,065 (massimo del 28 maggio) e poi verso 21,57 (massimo del 14 maggio). Si nota che i prezzi attualmente si stanno muovendo a stretto contatto con il POC annuale, ovvero il punto dove è avvenuto il maggior numero di contrattazioni. Le raccomandazioni medie degli analisti come risulta dalle riviste spiecializzate sono le seguenti: Accumulate con target a 26,77. I mercati adesso cosa faranno? Previsioni settimanali La seduta di contrattazione del 7 giugno ha chiuso ai seguenti prezzi: Dax Future 18.664 Eurostoxx Future 5.074 Ftse Mib Future 34.905 S&P500 5.352,9. Come scritto nel weekend: "i mercati analizzati hanno chiuso la settimana con segnali contrastanti. Per il Ftse Mib Future e i mercati americani la tendenza è rialzista. Per gli altri due, Dax ed Eurostoxx Future, laterale ribassista". Quali sono le nostre previsioni per la settimana che inizia oggi? Riteniamo che la probabilità sia al rialzo e che oggi verrà segnato probabilmente il minimo settimanale e venerdì il massimo.