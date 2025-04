Sorpresa Tesla, altro che flop! C’è chi giura che le sue azioni arriveranno a 2.600 dollari in 5 anni, ecco perché

Investire in azioni Tesla oggi potrebbe sembrare una pessima scelta, ma non tutto è perduto. Un esperto ricorda un dettaglio “dimenticato”.

L’effetto Trump sui dazi auto e sulle altre “minacce” di tariffe stanno sconvolgendo i Mercati, ed è indubbio. Elon Musk, poi, sta vivendo un calo di popolarità davvero preoccupante – almeno per le sue tasche – e le vendite di auto Tesla stanno crollando, soprattutto in Europa. Potremmo pensare che sia la “fine di un mito” e dunque togliere dal portafoglio le azioni, o decidere di non acquistarle. Ma proprio adesso che il loro valore è crollato potrebbe rappresentare un’ottima opportunità.

Perché le azioni tesla potrebbero aumentare del 100% in pochi anni

Oggi l’asset Tesla (NASDAQ: TSLA) è considerato molto controverso dagli investitori. C’è chi ipotizza che le azioni della Casa Automobilistica scenderanno fino a 26 dollari, mentre alcuni esperti affermano che invece aumenteranno fino a 2.600 dollari in pochi anni.

Le auto elettriche, obiettivamente, al momento non vanno; per motivi economici/strutturali in Europa, ma anche per l’innesco di una sorta di “boicottaggio politico” causato dalle “antipatie” verso il CEO, Elon Musk, che in America sta attuando “strategie del risparmio” molto contestate. La situazione attuale, dunque, è tutt’altro che semplice:

a gennaio e febbraio 2025 le vendite di Tesla sono crollate. Le registrazioni dei veicoli sono calate del 42,6% . Tesla ha rivendicato solo l’1,8% del mercato automobilistico totale , e solamente il 10,3% del mercato delle auto elettriche;

. Tesla ha rivendicato , e solamente il 10,3% del mercato delle auto elettriche; i veicoli , tra l’altro, non sono stati più aggiornati e soffrono della competizione con quelli cinesi , che stanno conquistando sempre più fette di mercato;

, tra l’altro, non sono stati più aggiornati e , che stanno conquistando sempre più fette di mercato; decine di migliaia di Cybertruck sono stati oggetto di richiami a causa di un pannello che rischia di staccarsi e quindi minare la sicurezza di conducente, passeggeri, cose e persone;

a causa di un pannello che rischia di staccarsi e quindi minare la sicurezza di conducente, passeggeri, cose e persone; noti azionisti di Tesla stanno cominciando a chiedere le dimissioni del CEO.

Date le suddette circostanze, è comprensibile pensare che presto le azioni di Tesla crolleranno. Di contro, un esperto invita a ricordare che la società di Elon Musk sta per puntare sui Robotaxi, e che questa rivoluzione nella mobilità potrebbe essere il nuovo cavallo di battaglia. Al momento, il competitor principale è Waymo di Alphabet, che ha già effettuato più di 5 milioni di viaggi autonomi e sta rodando il settore, ma con scarsi risultati almeno per quanto riguarda l’avanzamento del titolo. Dunque tutto sembra ancora possibile, e un ulteriore ribasso delle azioni Tesla potrebbe rappresentare un’opportunità d’investimento per chi decide di scommettere sul genio imprenditoriale di Musk.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.