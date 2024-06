Le 2 migliori coppie dello zodiaco cinese, avranno una vita felice e una bella famiglia

Come è noto a chi legge l’oroscopo, quest’ultimo è in grado di fornirci interessanti informazioni sulla vita di tutti i giorni e anche sul nostro futuro. Ciò riguarda, ovviamente, anche l’ambito amoroso. Infatti, ci sono alcune coppie che sono destinate ad una vita felice. Altre, invece, ad un matrimonio disastroso a causa della loro incompatibilità voluta anche dalle stelle. A breve tratteremo le migliori coppie secondo l’oroscopo di un’altra tradizione e cioè quella cinese, che si basa sul calendario lunare e assegna i segni zodiacali in base all’anno e non al mese di nascita. Vediamo quali sono.

Le 2 migliori coppie dello zodiaco cinese: Topo e Bue

Ecco due coppie che, secondo l’oroscopo cinese, potrebbero fare faville. Infatti, sono una delle 2 migliori coppie di questo zodiaco. Sono due segni che lavorano duramente per i propri obiettivi e che possono supportarsi a vicenda.

Insieme, sono praticamente invincibili poiché l’uno fa da spalla all’altro. Tutti e due, inoltre, tendono ad essere molto ambiziosi e questo è un ulteriore elemento di unione. Mai e poi mai il Topo o il Bue costringerebbero il proprio partner ad abbandonare i propri sogni. Appartengono al segno del Topo tutti i nati negli anni 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 e al Bue quelli che sono nati negli anni 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

Cavallo e Tigre

Questi segni apparentemente hanno un’indole completamente diversa. La verità è che si completano a vicenda, con pregi e difetti. Il loro rapporto tende, infatti, ad essere molto tranquillo. Il Cavallo e la Tigre sono molto aperti al dialogo e, pertanto, raramente litigano.

Allo stesso tempo, sono entrambi segni molto passionali e non si annoiano mai quando sono assieme. Questo li rende un’altra delle migliori coppie dello zodiaco cinese. Ricordiamo che appartengono al Cavallo i nati negli anni 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2012 e 2022. Sono della Tigre, invece, i nati negli anni 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 e 2023.

