Il Vaticano è uno stato a sé e in quanto tale ha prodotto anche i suoi francobolli. Alcuni di questi hanno un elevato valore agli occhi dei collezionisti. Sembra incredibile, tuttavia questi piccoli pezzi di carta, se ci si pensa, sono testimoni di precisi momenti storici oltre che veri e propri pezzi unici, testimonianza di tempi che non torneranno più. D’altronde, ormai pochissime persone scelgono di spedire lettere e le comunicazioni avvengono quasi tutte tramite i mezzi tecnologici a nostra disposizione: fax, email se non messaggi istantanei tramite le apposite applicazioni, che permettono di comunicare in tempi record e senza spendere soldi, se non quelli necessari a pagare la linea internet.

2 francobolli rari del Vaticano ricercati dai collezionisti

Alcuni di questi francobolli sono particolarmente rari e con il passare del tempo hanno assunto un certo valore agli occhi dei collezionisti, come dicevamo. Questi ultimi sono disposti a pagare cifre molto elevate per entrarne in possesso. Non è il caso di quelli che citeremo, ma ci sono francobolli che arrivano persino al valore di svariate centinaia di migliaia di euro e che sono stati contesi all’asta.

Tra i francobolli emessi dal Vaticano, uno dei più rari risale al 1948 e rappresenta Arcangelo e Tobiolo. A sinistra e a destra dei due soggetti figura la scritta ”Posta Aerea Vaticana”. Il valore di questo piccolo pezzo di storia è di 260 euro. Ovviamente, il francobollo deve essere in ottime condizioni di conservazione per essere valutato a questo prezzo. Vediamo qual è l’altro dei 2 francobolli rari del Vaticano ricercati dai collezionisti.

8° Centenario di Graziano 1951

Questo francobollo è commemorativo e ricorda l’8° centenario del decreto di un monaco noto come Graziano. Risale al 1951 e al centro è rappresentato proprio il soggetto commemorato. Anche in questo caso, a destra e a sinistra di costui è stata collocata la scritta ”Posta Aerea Vaticana”. Al di sotto della rappresentazione, vi sono raffigurati dei fedeli intenti a guardare il monaco. In basso è rappresentato il valore in lire (500) del suddetto francobollo.

Ad oggi, questo francobollo, sempre a patto che sia in eccellenti condizioni, può essere rivenduto a circa 150 euro.

Lettura consigliata

Quanto guadagna Maria De Filippi per condurre i suoi programmi?