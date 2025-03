Troppo costoso investire nell'Oro? L'idea Last Minute per i ritardatari

Esistono numerose opportunità per investire nell’Oro, ma oggi il suo prezzo è altissimo. C’è però un’opzione molto interessante.

Il metallo prezioso è il bene rifugio per eccellenza, e con l’aria (economica e politica) che tira, è comprensibile che gli investitori (Stati in primis) abbiano fatto ingenti scorte. Al piccolo risparmiatore potrebbero rimanere solo le briciole però, anche perché al momento il prezzo dell’Oro batte nuovi record praticamente ogni giorno. Abbiamo però scovato un’interessante possibilità d’investimento: parliamo di First Nordic Metals, una società di trivellazioni ed esplorazioni aurifere che ha ottenuto di recente un importante riconoscimento e che si appresta a crescere notevolmente da qui ai prossimi anni.

In Svezia si sono messi a cercare l’Oro, ecco cosa farà la società First Nordic Metals Corp.

C’è una società che nel 2024 ha ottenuto molto successo tanto che è entrata a far parte delle TSX Venture 50. Si tratta di una classifica che ogni anno valuta e riconosce le prime 50 azienda tra oltre 1600 quotate in Borsa, e per rientrare nei primi posti è necessario ovviamente aver raggiunto determinati obiettivi: crescita della capitalizzazione di mercato, apprezzamento del prezzo delle azioni e crescita del volume di trading. First Nordic è risultata una delle migliori performer dell’anno.

La società di recente ha adottato un piano di trivellazioni molto aggressivo, volto a scovare nuove risorse aurifere. First Nordic ha scoperto, tramite ricerche e campionamenti, una risorsa potenzialmente molto fruttuosa e ha ottenuto finanziamenti per l’avvio dei progetti di ricerca aurifera per tutto il 2025.

Le azioni First Nordic sono da comprare ora?

Stando a quanto riportato dai vertici della società, il lavoro di First Nordic potrebbe aumentare considerevolmente i profitti grazie alla scoperta di “obiettivo altamente promettente, Nippas, un’anomalia di ricerca dell’oro di 5 km per 1 km“.

Come accennato poco sopra, l’azienda vanta un recente passato di successi, l’ottenimento di finanziamenti superiori a 15 milioni di dollari, il riconoscimento TSX Venture 50 e l’approvazione di progetti importanti per tutto il 2025.

Le azioni First Nordic Metals Corp. (TSXV: FNM | FNSE: FNMC SDB | OTCQB: FNMCF | FRA: HEG0) al momento in cui scriviamo sono lievemente in ribasso; un’opportunità dunque per valutare l’idea di acquistarle scommettendo su un futuro molto roseo per la società.

Si tratta in sostanza di un ulteriore modo per investire nell’Oro, senza però dover pagare un prezzo troppo alto al dettaglio, e senza dover correre rischi per la detenzione di oro fisico.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.