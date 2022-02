Le tartine di pasta sfoglia sono uno degli antipasti più veloci e pratici della nostra cucina e non solo. Quando abbiamo invitati a cena o abbiamo semplicemente poco tempo a disposizione, la pasta sfoglia è sempre la nostra salvezza.

Con questo prodotto unico è possibile preparare, oltre alle classiche tartine, tantissime altre ricette sfiziose, come vol au vent e torte salate. È il caso, ad esempio, di questa torta rustica filante con pasta sfoglia e pancetta, pronta in 15 minuti, davvero da leccarsi i baffi.

Adesso vedremo come preparare insieme degli ottimi stuzzichini, farciti di ottimo salmone affumicato, formaggio morbido e sfiziosi wurstel. Siamo sicuri che anche i bambini ameranno questi sfiziosi antipasti.

Rotolini di pesto, wurstel e formaggio grattugiato

Questa ricetta è davvero velocissima.

Basterà stendere su un piano la nostra pasta sfoglia e ricoprirla con uno strato di pesto. Dopo aver coperto tutta la superficie, spolvereremo sul pesto del formaggio grattugiato, quindi vi sistemeremo al di sopra 3 wurstel grandi. Questi ultimi dovranno essere posti a distanza tra loro.

A questo punto dividiamo la sfoglia in 3 rettangoli uguali, ognuno dei quali avrà al centro un wurstel. Arrotoliamo la sfoglia intorno ad ogni wurstel, quindi tagliamo il rotolo in pezzi di circa 2-3 cm l’uno.

Posizioniamo i rotolini su una teglia rivestita con un foglio di carta forno e facciamo scaldare il forno a 200°. Quando è caldo, inforniamo e facciamo cuocere il tutto per 10-15 minuti, girando a metà cottura. Questi rotolini sfiziosi saranno uno tira l’altro.

Al posto delle solite tartine, ecco come cucinare degli ottimi stuzzichini di pasta sfoglia con salmone affumicato, formaggio e wurstel

Cambiamo totalmente versione e ora procediamo con un’altra ricetta davvero squisita. In questo caso prepareremo delle tartine con il pesce, precisamente al salmone affumicato.

I fagottini di salmone affumicato, formaggio spalmabile e avocado

Per questa ricetta, dovremo innanzitutto preparare la base dei nostri fagottini. Con un bicchiere, creiamo dei cerchi sulla pasta sfoglia, bucherelliamoli e spennelliamoli con dell’uovo sbattuto.

Poi prendiamo uno stampo per muffin, imburriamolo accuratamente, quindi, in ogni spazio sistemiamo un cerchio di pasta sfoglia. Inforniamo la teglia per 10-15 minuti a 200°, finché la sfoglia non sarà cotta.

A questo punto estraiamo i nostri cestini e iniziamo a farcirli. Tagliamo il salmone affumicato a strisce, arrotoliamole queste ultime e posizioniamole nei cestini, finché non avremo esaurito lo spazio disponibile.

Decoriamo il salmone con dei ciuffetti di formaggio spalmabile e dei cubetti di avocado, fresco e morbido. Questa ricetta sarà una vera rivelazione per tutti i nostri ospiti.

Bastoncini al tonno e formaggio cremoso

Al posto delle solite tartine, questa volta prepareremo dei bastoncini arrotolati, farciti con del tonno sott’olio. Per questa preparazione velocissima dovremo far sgocciolare il tonno sott’olio, quindi frullarlo in un mixer con del formaggio spalmabile.

Dopo questo passaggio, prenderemo la nostra pasta sfoglia e la divideremo in strisce di circa 3 cm di spessore. Spalmiamo la crema preparata precedentemente sulle strisce di sfoglia e attorcigliamo la pasta su se stessa per formare dei bastoncini arrotolati.

Inforniamo il tutto per 10-15 minuti a 200° in forno statico e poi assaporiamo queste bontà.