3 trucchi d’oro per ritrovare la motivazione per fare sport per tanto tempo

Tra le buone intenzioni che tutti abbiamo per il nuovo anno, molti includono quella di fare sport. Esistono alcuni semplici metodi per rendere questo desiderio una realtà concreta, vediamo quali.

Praticare sport e attività fisica è un investimento sicuro sul benessere del corpo e della mente. Le persone che in qualche forma lo praticano hanno normalmente maggiori occasioni di socialità, aspetto che migliora ulteriormente il senso di benessere e appagamento. Inoltre esiste un chiaro legame tra sport, diabete e glicemia. Che siano attività impegnative o semplici passatempi, dunque, possiamo stare sicuri che la scelta ci farà bene. La ragione principale per la quale in molti abbandonano il proposito, però, è una ragione meramente organizzativa e mentale. Così ecco 3 trucchi d’oro per ritrovare la motivazione per fare sport e iniziare il 2023 con benessere e felicità.

Prendere un parametro di riferimento per le nostre prestazioni

La prima regola che ci aiuterà a praticare qualsiasi sport è la definizione oggettiva e razionale del percorso che vogliamo intraprendere: in sintesi, è fondamentale definire degli indicatori della nostra performance. Che sia grazie ad un esperto fisioterapista o ad un coach personale, oppure semplicemente tramite un nostro metodo personalizzato, dobbiamo capire quale è la nostra condizione e come migliorarla. È prioritario dunque comprendere quale parametro vogliamo considerare per valutare la nostra attività: può essere la lunghezza della pedalata, oppure la capacità di sostenere uno scambio di tennis, oppure ancora la tranquillità nell’affrontare un percorso collinare facendo la corsa. Nel caso del nuoto potrebbe essere stabilire quante vasche siamo in grado di coprire, e a quante vorremmo arrivare. Gli indicatori di performance saranno uno strumento costante per valutare i nostri rendimenti. A questo si aggiunge l’immaginare un percorso migliorativo. Potremo infatti ora realizzare un programma progressivo e costante nel quale appuntare l’andamento delle nostre imprese. Sarà un parametro utilissimo di soddisfazione personale. Il trucco però è non esagerare. Gli scalini di questa salita verso il benessere fisico devono essere molti e ciascuno di poco migliore rispetto al precedente.

Il secondo trucco consiste nella visualizzazione oggettiva della nostra buona intenzione: lasciamo lo strumento per realizzare lo sport in bella vista. Meglio ancora se appena acquistato. Sarà un memorandum continuo della nuova presenza dello sport nella nostra vita. Avere un memorandum è uno strumento fondamentale per dare continuità alla nostra attività e non abbandonare dopo 2 settimane.

La terza componente è prevalentemente sociale. Fare sport in gruppo è semplicemente un incentivo maggiore, oltre che un metodo per affinare metodi e per confrontare la nostra esperienza. Legarci ad altre persone per portare avanti uno sport potrebbe fare la differenza quando dopo poche settimane potremmo essere poco motivati dal proseguire. Inoltre la felicità di conoscere nuove persone potrebbe ampliare il nostro benessere psicologico. Non dimentichiamo inoltre che in alcuni sport è sempre preferibile avere qualcuno accanto in grado di aiutarci se dovessimo avere qualche problema. Uno strappo muscolare o una ruota bucata sarà più facile da risolvere.

I progressi saranno forse più facili in alcuni sport più che in altri. L’importante è non demordere e dare alla nostra vita sempre nuovi significati.