Il primo piatto che prepareremo oggi è davvero un asso nella manica da tirar fuori alla prima occasione. Ideale da portare in tavola durante le calde giornate estive, giacché è ottimo da servire freddo. Il procedimento è facilissimo ed è da copiare nel ricettario delle ricette salvacene che si preparano in appena 10 minuti.

Stiamo parlando delle orecchiette con pomodorini e ricotta salata. Un primo piatto estivo, veloce e freddo che accontenta anche i vegetariani.

sono un primo piatto vegetariano appagante e veloce da realizzare! Gli ingredienti principali per il condimento, infatti, si possono preparare mentre cuoce la pasta. Una ricetta tradizionale e semplice, il cui risultato dipende dalla qualità delle materie prime scelte.

Ecco tutto l’occorrente per 4 persone

Ingredienti:

300 g di orecchiette fresche;

350 g di pomodorini a ciliegia;

200 g di ricotta salata “dura”;

1 spicchio d’aglio;

1 ciuffo di basilico;

olio extravergine di oliva q.b.;

pizzico di sale q.b.

Primo piatto estivo, veloce e freddo per far impazzire tutti con semplicità. Procedimento

Il procedimento è semplice e il condimento si può preparare mentre cuoce la pasta. Dunque, il primo step sarà quello di mettere sul fuoco la pentola con l’acqua. Salare e al momento giusto calare le orecchiette per farle lessare leggermente (ci vorranno all’incirca 8 minuti). Intanto, prendere la ricotta salata e grattugiarla (possibilmente con una grattugia a fori più larghi). Poi, pulire l’aglio e scaldarlo in una padella antiaderente con 6 cucchiai d’olio. Lavare i pomodorini e tagliarli a metà. Poi, lavare il basilico e spezzettarlo.

Quando l’aglio risulta dorato, toglierlo e far saltare i pomodori a fuoco medio per qualche minuto. Aggiungere anche il basilico. Scolare la pasta quando è ancora al dente e versarla nella padella con i pomodorini. Mescolare con cura. Poi, trasferire la pasta in una zuppiera e aggiungere la ricotta. Mescolare ancora per qualche secondo e la pasta è pronta per essere servita. Per un tocco di gusto più deciso, si può aggiungere anche una punta di peperoncino. L’insalata di orecchiette, pomodorini e ricotta si può assaporare calda ma anche fredda. In frigorifero si manterrà fresca e il sapore non subirà nessuna modifica. Insomma, un piatto da provare assolutamente.

