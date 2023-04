Le migliori scarpe da running per mantenersi in forma correndo in tutta comodità e sicurezza

Correre fa bene al corpo e alla mente. Per godere dei numerosi vantaggi che questa attività fisica apporta, è bene però avere il giusto abbigliamento e soprattutto indossare le scarpe più adatte per essere comodi ed evitare infortuni.

La corsa è uno sport che appassiona sempre più persone. Piuttosto che chiudersi in palestra , sono sempre di più le persone che preferiscono fare attività fisica all’aria aperta. Tra l’altro, correre è un’attività che si può svolgere praticamente ovunque e che, come meglio spiegheremo più avanti, apporta numerosissimi vantaggi al nostro stato psicofisico. Per godere dei vantaggi che la corsa offre ed evitare infortuni, è bene essere ben equipaggiati. Quando si va a correre bisogna infatti avere un abbigliamento adeguato, soprattutto quando fa freddo o piove. Di rilevante importanza sono poi le scarpe da corsa.

Le caratteristiche da valutare quando si acquistano scarpe da running

In fase d’acquisto, bisogna tener conto che le scarpe da runner per correre sull’asfalto devono avere una gomma resistente all’abrasione. Per la stagione invernale, optare sui modelli con tomaia impermeabile, meglio se dotata di membrane Gore-Tex o rivestimento DWR che non fa passare l’acqua, e sui modelli con battistrada più ampio. In estate, scegliere le scarpe con tomaia traspirante.

Le migliori scarpe da running secondo gli esperti del settore

Su scarperunning.org, sito specializzato sull’argomento, vengono selezionati alcuni modelli di scarpe da running considerati tra i migliori, al momento in commercio:

scarpe da running Adidas ADIZERO PRIME X STRUNG: assicurano il massimo comfort ed eccellenti prestazioni in fatto di slancio, ammortizzazione, rimbalzo e ritorno energetico. Ideali anche per le gare a livello agonistico;

assicurano il massimo comfort ed eccellenti prestazioni in fatto di slancio, ammortizzazione, rimbalzo e ritorno energetico. Ideali anche per le gare a livello agonistico; scarpe da running Nike Air Zoom Tempo NEXT% : garantiscono maggior supporto e forte potere ammortizzante. Nell’intersuola è presente la schiuma Nike XoomX utile per ripristinare l’energia ad ogni atterraggio;

: garantiscono maggior supporto e forte potere ammortizzante. Nell’intersuola è presente la schiuma Nike XoomX utile per ripristinare l’energia ad ogni atterraggio; scarpe da running New Balance Fuelcell SC Elite v3: modello altamente performante di carbonio, con piastra in carbonio leggera che garantisce comunque grip e aderenza. La schiuma Fuel Cell, combinata con la nuova tecnologia Energy Arc, garantisce un maggior rimbalzo.

I benefici della corsa

Ora che abbiamo visto quali sarebbero le migliori scarpe da running in commercio, passiamo ai numerosi benefici della corsa. Anzitutto, correre fa bruciare calorie, asciuga il fisico e rende i muscoli più tonici. Correre, poi, stimola anche la produzione di serotonina, il cosiddetto ormone del buonumore. Per questo, correre viene considerato un ottimo anti stress ed antidepressivo naturale. Aiuta a rilassare la mente e favorisce il riposo notturno.

Ed ancora, rafforza il sistema immunitario e abbassa il rischio di contrarre patologie di tipo cardiovascolare. Infine, varie ricerche hanno provato che correre abitualmente riuscirebbe a prevenire l’osteoporosi e ridurrebbe l’incidenza di alcuni tipi di tumore.