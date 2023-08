Case con piscina anche a 50.000 euro: ecco dove trovarle

Sognare di avere una seconda casa con piscina non è più un’utopia. Con un po’ di pianificazione e ricerca, è possibile trovare un’ottima soluzione anche a 50.000 euro.

Hai sempre sognato di avere una seconda casa con piscina dove trascorrere le tue vacanze o i tuoi weekend? Se pensi che sia un lusso irraggiungibile, ti sbagli. Oggi il mercato immobiliare offre diverse opportunità per comprare una casa con piscina a prezzi accessibili, anche in zone turistiche o vicino ai laghi. Basta saper cercare e valutare le varie opzioni disponibili.

Quali sono le varie tipologie di casa con piscina

Esistono diverse tipologie di casa con piscina, a seconda delle dimensioni, della posizione e del budget. Il mercato immobiliare offre una vasta gamma di opzioni quando si tratta di case con piscina. È possibile scegliere ville singole o a schiera, con piscina privata o condominiale, ideali per chi cerca privacy e ampi spazi. Queste soluzioni sono le più costose, ma anche le più prestigiose e confortevoli.

Oppure ci sono soluzioni più a portata di tutte le tasche. Per esempio gli appartamenti in residence o complessi residenziali, con piscina comune o esclusiva, perfetti per chi cerca praticità e servizi. Queste soluzioni sono le più economiche, ma anche le più richieste e convenienti. Oppure si possono trovare casali rurali con piscina annessa e più raramente appartamenti con piccola piscina, magari sul tetto o sul lastrico solare.

I vantaggi di questa tipologia di immobile come secondo appartamento

Acquistare una seconda casa con piscina comporta numerosi vantaggi, sia dal punto di vista personale che economico. Tra i principali, possiamo citare il benessere fisico e mentale. Avere una casa con piscina permette di goderti il relax e il divertimento dell’acqua in qualsiasi momento, migliorando la tua salute e il tuo umore.

Inoltre, occorre considerare anche l’aspetto economico. Il valore aggiunto della piscina aumenta il valore del tuo immobile, rendendolo più attraente e competitivo sul mercato. A questo proposito, la piscina potrebbe essere un forte strumento di attrazione in caso si desiderasse affittare la casa a turisti per brevi periodi.

Case con piscina anche a 50.000 euro, basta sapere cercare

Ma quanto costa acquistare una casa con piscina? Potrebbe costare meno di quello che si pensi. Abbiamo fatto una ricerca su una delle più importanti piattaforme dedicate alle offerte del mercato immobiliare, Immobiliare.it*. Chi cerca case con piscina anche a 50.000 euro non rimarrà deluso, perché abbiamo scoperto offerte anche a meno di quell’importo.

Per esempio, al momento della stesura dell’articolo era in offerta a Piombino, in un villaggio sulla Costa degli Etruschi, un bilocale di 35 metri quadri. Questo appartamento, con piscina in comune con gli altri residenti del villaggio, era in offerta a 40.000 euro. In Molise, vicino a Campobasso, era in offerta una villetta di 65 metri quadri in un parco con piscina privata. La richiesta era di 50.000 euro. A Piegaro, sulla strada che da Perugia porta a Città della Pieve, si trova una casa indipendente in uno splendido complesso medievale con piscina condominiale. L’immobile è in vendita a 60.000 euro.

n.d.r. *ProiezionidiBorsa non ha alcun interesse in merito alle offerte indicate. Rimanda pertanto al sito immobiliare di riferimento e non se ne assumo responsabilità riguardo forma, contenuti e veridicità.