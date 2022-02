Primavera in anticipo per i titolari Postepay grazie al ricco cashback fino a 15 euro al giorno e non finisce qui

Abbiamo già visto qual è, in generale, la migliore carta prepagata per fare un acquisto online o presso gli esercizi di vicinato.

In questa sede, invece, parleremo solo delle recenti novità legate alla carta Postepay, prepagata o di debito. La relativa società, infatti, ha comunicato ai titolari della card che l’iniziativa Postepay cashback è prorogata al 31 marzo. Quindi i clienti avranno a disposizione più giorni per fare le loro compere ed ottenere più denaro indietro.

Ma non finisce qui, perché al vantaggio legato all’estensione dei termini vi è anche quello relativo al ritocco del tetto massimo giornaliero. Dal 1° al 28 febbraio 2022 il rimborso cashback triplica e passa a 3 euro a transazione, per un massimo di 15 euro giornalieri.

Nulla da eccepire, dunque, perchè è in arrivo una primavera in anticipo per i titolari Postepay.

I particolari del programma promozionale

In pratica è un programma promozionale che consente ai titolari della card partecipanti di riavere indietro una parte della spesa. Nello specifico, dal 1° ottobre al 31 marzo è possibile ricevere 1 euro di cashback per ogni transazione con Codice Postepay e di importo pari almeno a 10 euro. Il tetto massimo giornaliero del cashback è fissato in 10 euro.

Ricordiamo che Codice Postepay è il servizio di pagamento digitale rapido e sicuro. È sufficiente che i titolari della card, all’atto del pagamento degli acquisti, inquadrino con App Postepay il QR Code esposto negli esercizi commerciali convenzionati.

La finalità ultima dell’iniziativa è quella di incentivare e promuovere il ricorso agli strumenti di pagamento digitali tramite il ricorso all’app Postepay.

Ora, come abbiamo anticipato in apertura vi sono due novità su questo fronte. La prima riguarda l’estensione dei termini dell’iniziativa fino a tutto marzo. La seconda riguarda l’aumento del cashback in due direzioni:

per tutto il mese di febbraio il rimborso triplica. Infatti si ricevono 3 euro (invece di 1 euro) di cashback per ogni transizione di importo pari ad almeno 10 euro. L’acquisto ovviamente deve essere pagato tramite Codice Postepay;

il tetto massimo giornaliero del cashback sale a 15 euro giornalieri rispetto ai 10 euro standard.

Buone notizie per questi titolari di card

Infine ricordiamo che è possibile pagare i propri acquisti in questo modo solo presso gli esercenti commerciali convenzionati con Codice Postepay. Questi ultimi sono indicati sul sito istituzionale e spaziano dalle grande catene di supermercati alle stazioni di servizio, fino alle compagnie di taxi.

Di contro, non è possibile usufruire dell’iniziativa per i pagamenti con Codice Postepay presso gli uffici postali e per il pagamento dei bollettini presso i tabaccai.

