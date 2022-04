Quattro bellissimi borghi italiani dal mare cristallino da visitare assolutamente almeno una volta nella vita

Come per i libri, anche per i viaggi ci sono delle mete che bisogna visitare almeno una volta nella vita. La lista è lunga, ci sarebbero anche dei film da guardare o dei piatti prelibati da provare. Per quanto riguarda i viaggi, molti consigliano destinazioni lontane, esotiche, diverse. Certo, fare un viaggio del genere ci arricchisce culturalmente, ci fa conoscere cose e persone che mai avremmo potuto conoscere stando a casa o in Italia.

Il rischio, però, è proprio quello di non conoscere poi il nostro Paese, che è quello con la più alta concentrazione d’arte al Mondo. Infatti, gli esperti di ProiezionidiBorsa vogliono proporre al lettore una lista di quattro imperdibili mete italiane. L’intento è quello di conoscere sempre più a fondo la nostra arte, la nostra storia e la nostra cultura. In particolare, ecco i quattro bellissimi borghi italiani dal mare cristallino da visitare assolutamente per scoprire l’Italia.

Portovenere e Porto azzurro

Il primo è Portovenere, che è un comune ligure di poco più di tremila anime. Ci troviamo nella provincia di La Spezia e nelle Cinque terre, che dal 1997 sono patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. La vista sul borgo e sul mare, unito alla sua storia e alla sua gastronomia pienamente ligure, rende Portovenere un luogo che proprio non si può non conoscere.

Se scendiamo di poco la nostra penisola troviamo la Toscana e, in particolare, la provincia di Livorno. Sulla costa dell’Isola d’Elba, quella che ha visto Napoleone imprigionato, troviamo Porto Azzurro. Bagnato dal canale di Piombino, è un borgo caratterizzato da un mare azzurrissimo e da una lunghezza importante della sua insenatura. Abitato già in epoca etrusca e romana. Porto Azzurro presenta una forte tradizione culturale derivante dalla dominazione spagnola.

Se dall’Isola d’Elba andiamo verso Sud e poi verso Ovest incrociamo dapprima la Corsica e poi la Sardegna. Su quest’ultima isola, in provincia di Oristano, troviamo il borgo di Bosa. Capoluogo storico e culturale della zona della Planargia, Bosa ha una storia davvero importante. Sotto gli aragonesi venne definita città regia e presenta, oltre a un mare davvero cristallino, tutti i tratti più tipici della cultura sarda.

Infine, la nostra escursione per l’Italia non può che terminare al Sud, esattamente in una città pugliese. Parliamo infatti di Monopoli, che da quasi tremila anni si sviluppa costantemente. Siamo nella provincia di Bari e il borgo antico della città ha un’origine che precede l’arrivo dei romani. Il centro storico di Monopoli è cinto da antichissime mura e si affaccia direttamente sul mare, creando un effetto ottico e cromatico davvero imperdibile.

