L’arte del riciclo creativo è sempre più diffusa. Per molti si tratta di un piacevole hobby. In altri casi è un modo per risparmiare. Per tante altre persone, invece, è una scelta etica. Tutte e tre le motivazioni sono più che valide. Soprattutto la terza strizza l’occhio all’ambiente e al pianeta. Sempre più persone, infatti, sono ben consapevoli dei problemi ambientali: dall’inquinamento al surriscaldamento climatico. Ognuno di noi, nel suo piccolo, può fare tanto. Anche i piccoli gesti della vita quotidiana, se perseguiti in maniera regolare da tutti, possono dare una grossa mano all’ambiente. Prima fra tutti, ricordiamo la buona pratica della raccolta differenziata dei rifiuti. A tal proposito, ecco alcune idee per camuffare i bidoni dell’immondizia in casa e giardino.

La tecnica del riciclo, più o meno creativo che sia, ci permette poi di dare “una seconda vita” ad oggetti ormai consunti o superati in fatto di moda. Tuttavia, anziché buttarli, li possiamo trasformare in qualcosa di nuovo e di utile. Inoltre, trasformando i vecchi oggetti in qualcosa di nuovo, eviteremo di spendere soldi per fare nuovi acquisti. Se durante il cambio di stagione ritroviamo in armadi e cassetti vecchie camicie, ad esempio, magari rovinate solo in alcuni punti, ecco come trasformarle in accessori utili per la cucina, e non solo. Il riciclo creativo non riguarda solo gli indumenti, ma lo possiamo applicare anche a mobili o oggetti piuttosto ingombranti. Continuando la lettura, ne approfondiremo un caso.

3 idee per riciclare un asse da stiro e rinnovare così l’arredamento di casa in modo pratico ed originale

L’asse da stiro è un oggetto presente in tutte le case. Si tratta di una tavola lunga, di forma simile a quella di una da surf, appoggiata su un sistema di gambe incrociate che funge da base. Col passare del tempo e l’utilizzo regolare, anche l’asse da stiro può rovinarsi e non essere più utile al suo scopo principale, ovvero una base su cui stirare i panni. Senza scordare che ne possiamo trovare anche uno, o più, facendo le pulizie nella soffitta o nella cantina, di nonne e vecchie zie. Prima di correre in discarica, pensiamo a come poter sfruttare questo oggetto.

Essendo, di fatto, un piano d’appoggio, l’asse da stiro può diventare una comodissima mensola dove sistemare libri, vasi di fiori, vassoietti con pout pourri, cornici con foto, etc… Per tale funzione, possiamo decidere di utilizzare l’asse da stiro così com’è, completo di gambe, sistemandolo in un punto a piacere della casa come utile mobiletto. In alternativa, possiamo smontare le gambe e agganciare, tramite il supporto di un paio di staffe, la tavola al muro, come una vera e propria mensola.

Comodo supporto in bagno

In genere, la stanza da bagno è sempre abbastanza piccola. Appendere alla parete un vecchio asse da stiro ci permetterà di ricavare, in un sol colpo, due utilissimi piani di appoggio. La base incrociata delle gambe diventerà un pratico porta salviette. L’asse, invece, sarà un comodissimo supporto dove sistemare beauty, barattoli di creme, boccette di profumo… E tutto quel che serve avere a portata di mano nella stanza da bagno. Per sfruttare al meglio questa soluzione, si consiglia di appendere l’asse da stiro al muro ad un’altezza non molto elevata, ma che sia facilmente accessibile. Ecco quindi 3 idee per riciclare un asse da stiro vecchio o non più utilizzabile.

Lettura consigliata

Come riutilizzare i contenitori della ricotta in casa, cucina e per sistemare le piante con queste simpatiche idee di riciclo