Prima di partire con l’auto sono questi i livelli da controllare e le 7 cose da fare

Sembra quasi superfluo dover suggerire che, prima di partire per le vacanze, andrebbe fatto un check up alla macchina. Però, visti gli interventi numerosi del carro attrezzi sulle autostrade italiane, non è così scontato. Ecco perché, oltre a pensare alla lista delle cose da portare e mettere in valigia, dovremmo ricordarci anche della nostra auto. Perché non è sufficiente fare il pieno di benzina “per non doversi fermare in autostrada dove costa di più”. Bisogna stare attenti che tutto della nostra macchina sia in ordine.

Ecco i controlli da fare prima di partire, a cominciare dal tergicristallo sporco

Perciò, prima di partire con l’auto per le vacanze sono questi i livelli da controllare e le 7 cose da fare. Partiamo dai tergicristalli. In quanti, di noi, si mettono a controllarli? Quasi nessuno. Errore, perché se fossero sporchi, rovinati, usurati, potrebbero poi non fare il loro dovere. Prendiamo uno straccetto e puliamoli prima di partire o sostituiamoli. Si diceva dei livelli. Non solo il classico controllo dell’olio, ma dovremmo dare un occhio a tutti i livelli, compreso il liquido refrigerante (serve per l’aria condizionata) e quello dei tergicristalli.

I fari sono un’altra delle cose che non consideriamo mai prima di una partenza. Un errore, perché, in realtà, dovremmo controllare se tutto funzioni a dovere. Anche perché rischieremmo una multa, oltre a un problema di sicurezza e visibilità. E sappiamo che il Codice della Strada è micidiale, con rischio fino a 3.200 euro e talvolta 6 mesi di arresto per chi viola particolari norme. Fondamentale è anche controllare gli pneumatici. Ricordiamoci, dalla scuola guida, che il battistrada deve essere tra 1,6 mm di altezza fino a 3 mm. Anche far controllare la pressione è fondamentale perché, oltretutto, ci fa consumare meno benzina. Come sono i nostri freni? Nel check up non dovrebbe mai mancare un controllo dell’impianto frenante.

Prima di partire con l’auto sono questi i livelli da controllare e le 7 cose da fare

La ruota di scorta è una di quelle cose alle quali non si bada mai. Salvo poi rimpiangere questa mancanza perché, sarà un caso, ma quando si va in vacanza si finisce per bucare la ruota. Se abbiamo quella di scorta, nessun problema. Anche se non fossimo capaci di cambiarla, basta chiamare il carro attrezzi e ci faranno loro l’operazione. Chi, invece, ne è sprovvisto, si vedrà portare la macchina nell’autofficina più vicina a dove si è bucata la gomma. Con il rischio di perdere anche un giorno nell’attesa che ce la possano sostituire.

I kit di emergenza sono altrettanto importanti, per il motivo di cui sopra. Il triangolo è obbligatorio, ma sappiamo dove è posto in macchina? Così come la giacca catarifrangente. Ricordiamoci che è un obbligo del Codice della Strada. Ultimi due controlli riguardano i documenti per verificare se siano tutti in regola (bollo, eccetera) e la batteria che, quando ti lascia per strada, non è mai una cosa piacevole.

