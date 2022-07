L’oroscopo riesce sempre ad affascinarci con le sue previsioni e descrizioni di ogni segno zodiacale. A volte ci sembra assurdo che solo considerando dei dati riguardanti la nostra nascita vengano fuori tante informazioni. Eppure, più spesso di quanto vogliamo credere, l’astrologia ci dà risposte a domande incredibili. Ci troviamo in sintonia con una persona e notiamo subito che i nostri segni sono compatibili. Conosciamo un nuovo collega del nostro partner e a pelle sentiamo una strana repulsione.

Insomma, delle volte sembra tutto così incastrato alla perfezione con i nostri segni zodiacali che ci sembra strano. Ma l’astrologia ci può dare delle indicazioni su tantissime caratteristiche di ogni persona.

I 3 segni più buoni e sensibili dello zodiaco che sono ottimi compagni di vita e amano profondamente

I segni zodiacali possono rivelarci le varie compatibilità per capire se la persona con cui stiamo è fatta per noi. Possiamo farci un’idea se il nostro partner sarà di indole fedele o farfallona, oppure capire se tiene davvero a noi. Oggi però ci concentreremo su alcune caratteristiche che spesso vengono un po’ messe da parte. La sensibilità e l’empatia vengono spesso considerate dei punti deboli, purtroppo. Invece sono dei tratti fondamentali per una persona che sa amare e sa farsi amare. Uno dei segni più buoni di tutto lo zodiaco, ad esempio, è proprio il Capricorno. Spesso considerato irruento e testardo, ha invece una sensibilità quasi senza pari. Questo segno si lancerebbe nelle fiamme pur di aiutarci se abbiamo un problema. Fedele amico, è il partner ideale per chi ha bisogno di sentirsi speciale ogni giorno della vita.

Altri due segni sottovalutati e incompresi

Un altro segno spesso etichettato come testardo e chiuso è quello del Toro. Questo segno di Terra quando si innamora lo fa in modo profondo, senza limiti. È molto sensibile, per quello non ammette assolutamente l’infedeltà. È un compagno devoto, anche se spesso risulta possessivo all’occhio non attento. Se ha tutte le attenzioni del partner è la persona ideale per mettere su famiglia. Finiamo con il segno della Bilancia, grande amatore dall’animo buono. Impossibile fargli un torto, troverà sempre il modo di perdonare, il che è a volte un difetto. Non ama litigare e per questo spesso viene frainteso come una persona poco attenta alle necessità dell’altro. Riesce a trovare del buono in ogni situazione, ma non pensiamo che sia anche tonto. È molto attento e non si lascia ingannare facilmente.

Quindi, sono questi i 3 segni più buoni e sensibili dello zodiaco con cui avere una relazione duratura. Ma ciò non toglie che anche i segni più affascinanti e travolgenti non siano materiale da storia d’amore. Dipende tutto da ciò che desideriamo nel nostro partner ideale. Se oltre alla tenerezza cerchiamo una scintilla di follia e passione, bisogna puntare sui segni più affascinanti.

