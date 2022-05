Rischiamo fino a 435 euro di multa per 3 comportamenti che tutti facciamo normalmente in auto senza pensarci, ma se ci fermano ci decurteranno anche i punti della patente

Il Codice della Strada non è che sia al primo posto delle letture degli automobilisti. Abbiamo, forse, qualche vago ricordo dell’esame di guida, ma passato quello, tante regole le dimentichiamo. Diciamo che siamo attenti ai principali divieti, ma non sappiamo, magari, di violarne involontariamente altri.

E faremmo male, perché, purtroppo, queste violazioni comportano sanzioni decisamente salate. Ad esempio, una normale gita fatta in macchina, con la famiglia, può trasformarsi in un incubo. Rischiamo fino a 435 euro di multa per 3 comportamenti che tutti facciamo normalmente in auto senza saper di violare la legge. Solo che se dovessero fermarci per un controllo, rischieremmo pesanti multe.

Non tutti conoscono queste violazioni che in primavera ed estate sono frequenti

Bene o male, sappiamo che certi documenti vanno portati sempre dietro per non rischiare che, in caso di controllo, ci facciano il verbale. Patente, ovviamente, così come il libretto di circolazione della macchina devono essere sempre con noi.

Anche le ruote sono una cosa per la quale gli automobilisti fanno attenzione. Nel senso che in determinati periodi dell’anno dobbiamo girare, in particolare in autostrada o nelle tangenziali, con quelle invernali. Non solo perché lo dice il Codice della Strada, ma anche per una questione di sicurezza nostra.

Anche i limiti di velocità non dovrebbero essere un mistero per noi. Ci sono i cartelli che ci indicano quali siano quelli da non superare per non rischiare di prendere una multa. Del resto, gli autovelox devono essere segnalati e farsi beccare in flagrante è qualcosa che ci andiamo a cercare noi, senza scuse.

Attenzione, però, a questi comportamenti che facciamo senza pensarci. Ad esempio, con il caldo, tiriamo giù il finestrino e mettiamo fuori il gomito. Così come il nostro cane che mette la testa fuori dal finestrino per godersi l’aria durante il viaggio. Ebbene, in questo caso dovremmo fare attenzione al Codice della Strada. C’è una norma che vieta anche al passeggero, oltre a chi guida, di «determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo». In pratica, sporgere le mani o la testa fuori dal finestrino è vietato con 338 euro di multa.

Se, poi, amiamo viaggiare con la musica a tutto volume in auto siamo in difetto. Questo perché la radio impedisce all’automobilista di percepire le segnalazioni acustiche. E la multa va dai 41 ai 168 euro.

E se sostiamo con l’aria condizionata accesa, visto che fa caldo? Siamo a rischio multa. Secondo il Codice non vi sono dubbi. È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo. Questo perché finiremmo per inquinare. La multa va dai 41 euro e può arrivare fino a 435 euro.

E attenzione al fango sulla targa. Se non lo togliamo e la targa non è leggibile rischiamo da 41 a 168 euro.

