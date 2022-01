Fare il bucato potrebbe sembrare un’operazione semplice e che possiamo portare a termine senza pensarci. In realtà però, come per ogni altra attività, ci sono dei trucchi e delle regole che possono aiutarci ad ottenere un bucato perfetto. Vogliamo che i nostri panni usciti dalla lavatrice siano morbidi, profumati e conservino il loro colore per molti anni a venire. È per questo che faremmo bene a seguire questi cinque consigli della nonna per un bucato sempre al top.

Prima di mettere i panni in lavatrice seguiamo questi cinque consigli della nonna per un bucato perfetto con zero sforzo

Utilizzare la lavatrice non è un’operazione semplice come si potrebbe pensare. Quante volte ci è capitato di sbagliare lavaggio, o di fare disastri mettendo insieme capi di colori diversi? Ma bastano poche semplici regole per rendere il bucato facile, veloce e con risultati perfetti. Prima di mettere i panni in lavatrice seguiamo questi cinque consigli della nonna per un bucato perfetto con zero sforzo.

Svuotare le tasche

Accorgersi troppo tardi che un fazzoletto di carta è rimasto in una tasca è un vero disastro. Per non parlare di monete, banconote, cuffiette, lucidalabbra o mille altri oggetti che verrebbero irrimediabilmente rovinati dalla lavatrice, o potrebbero causare guasti all’elettrodomestico. La regola numero uno, prima di mettere i panni in lavatrice, è quindi sempre quella di svuotare le tasche.

Chiudere le cerniere

Le zip aperte possono presentare un rischio per la lavatrice stessa, andando a sbattere contro il cestello o contro l’oblò. Potrebbero inoltre rovinarsi durante il lavaggio. È sempre saggio, quindi, chiudere le cerniere prima di mettere i panni in lavatrice.

Girare al contrario le magliette

Sarebbe un peccato se le nostre magliette colorate diventassero stinte e sbiadite prima del tempo. Per questo, è consigliabile girarle al contrario prima di metterle in lavatrice. Questo vale in particolar modo per magliette che hanno stampe o disegni. Non vogliamo che si rovinino durante il lavaggio o durante la centrifuga.

Pretrattare le macchie

Sì, è un’operazione che non piace a nessuno, ma purtroppo è necessaria. Se non vogliamo che una macchia diventi indelebile dobbiamo per forza pretrattarla. I prodotti specifici da usare dipenderanno dal tipo di macchia, ma è importante fare questa operazione prima di mettere i capi in lavatrice, altrimenti rischieremo che la macchia non si tolga mai più.

Leggere le etichette

Sembra un consiglio banale, ma molto spesso lo trascuriamo. Alcuni capi vanno lavati esclusivamente con programmi delicati, e altri non vanno messi in lavatrice affatto. Assicuriamoci quindi di leggere le etichette prima di lavarli per evitare irrimediabili disastri.

