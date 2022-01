Pochi sanno che la cenere della stufa può essere utilizzata nell’orto come rimedio naturale contro questi dannosi animali

Il mese di gennaio è uno dei più freddi dell’anno e questo si riflette anche nella produzione dell’orto.

Tuttavia, chi ama trafficare tra zappe, terriccio e sementi non si farà di certo sfuggire la possibilità di mettere a dimora diverse varietà di ortaggi.

A prescindere della zona climatica, infatti, ci sono ortaggi resistenti al freddo che saranno perfetti per essere coltivati in inverno.

Tra questi troviamo le rape e i ravanelli ma non solo, infatti anche diverse varietà di lattughe. Le vere e proprie protagoniste di un orto invernale degno di nota.

La lattuga è un ortaggio molto amato e consumato in cucina in diverse ricette. Le pochissime calorie e l’abbondanza di sostanze benefiche dell’organismo fanno della lattuga la vera alleata di diete e regimi alimentari poveri di calorie.

Ma ecco come coltivare queste due tipologie di lattuga, la lattuga a cappuccio e quella da taglio.

Le varietà a cappuccio e da taglio

La lattuga a cappuccio potrà essere seminata in contenitori nella seconda metà di gennaio. Il contenitore, poi, dovrà essere sistemato all’interno di una serra o in casa vicino ad una finestra esposta a Sud.

Il calore, infatti, favorirà lo sviluppo di piantini da mettere a dimora in piena terra quando le temperature si saranno stabilizzate.

La semina in piano campo potrà essere effettuata solamente da febbraio in poi per ridurre il rischio di pericolose gelate. Bisogna attendere, però, che le piantine abbiano raggiunto una certa grandezza, almeno una decina di centimetri.

A questo punto sarà possibile procedere con il trapianto in piena terra.

In ogni caso fino a marzo sarà utile coprire le piantine in pieno campo con un telo in tessuto non tessuto per proteggerle dal freddo.

La seconda tipologia di lattuga di cui si tratterà è quella da taglio che potrà essere seminata, come l’altra varietà, sempre in gennaio.

A differenza della lattuga a cappuccio, però, patirà molto di più il gelo.

Per questo motivo sarebbe preferibile posticipare la semina in caso di temperature molto basse.

Come nel caso precedente, tuttavia, meglio proteggere le semine con dei teli di tessuto non tessuto.

Se impossibile procedere con la semina in gennaio e febbraio attendere temperature maggiori a marzo.

Per fare crescere al meglio questi ortaggi si consiglia di fare attenzione a rimuovere tutte le erbacce che potrebbero infestarle.

Pochi sanno che la cenere della stufa può essere utilizzata nell’orto come rimedio naturale contro questi dannosi animali

Il nemico numero uno delle lattughe è rappresentato dalle lumache che potranno essere tenute lontano utilizzando dei gusci di uovo.

Oltre a questo si potrà anche utilizzare la cenere recuperata da stufe a pellet o legna unita ai fondi di caffè. Eppure pochi sanno che la cenere della stufa può essere utilizzata nell’orto come rimedio naturale contro questi dannosi animali.

Si tratta di metodi economici e naturali che non danneggeranno le lumache ma che ne renderanno molto difficili gli spostamenti.

Sarà sufficiente spargere questi rimedi attorno alle nostre insalate o, meglio, attorno al perimetro dell’orto.