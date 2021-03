Negli ultimi anni stiamo ahimè comprendendo appieno l’impatto che l’inquinamento ha sulle nostre vite. Grazie a diverse manifestazioni fatte, e a molti provvedimenti che i governi di tutto il mondo hanno preso, tante cose fortunatamente stanno cambiando. Nonostante gli sforzi però, vi è ancora troppa plastica in giro, così come tante altre componenti inquinanti. Noi, come cittadini, possiamo fare la nostra parte. E lo possiamo fare, soprattutto, nei piccoli gesti.

Il riciclo

Nel momento in cui facciamo la spesa infatti dovremmo sempre avere in mente che la nostra casa può e deve essere un luogo dove l’inquinamento viene ridotto al minimo. Non sempre però tutto questo è possibile. Per un motivo o per un altro infatti, sono in molti a preferire ancora le bottiglie di plastica, sia per l’acqua che per altre bevande. Bene, se questa spesa si rivela assolutamente necessaria, consigliamo almeno di imparare qualche trucchetto per non far diventare la bottiglia un semplice strumento usa e getta. Andiamo a vedere come fare. Infatti prima di gettare i tappi delle bottiglie dobbiamo conoscerne questo incredibile riutilizzo.

Una chiusura perfetta

Un ottimo modo di aiutare la natura è quello di non sprecare inutilmente i materiali, soprattutto se quest’ultimi sono, come la plastica, altamente inquinanti. Consigliamo dunque di informarsi su tecniche per poter riutilizzare in altri modi le diverse componenti di un determinato contenitore o, appunto, di una bottiglia. A questo proposito, oggi vogliamo parlare di un metodo che ci permette di servirci dei tappi delle bottiglie di plastica per uno scopo totalmente nuovo. Vediamo come fare. Dunque prima di gettare i tappi delle bottiglie dobbiamo conoscerne questo incredibile utilizzo.

Infatti una volta finita la bottiglia d’acqua ricordiamoci sempre di conservarne il tappo, perché potrà tornarci utili in molti modi diversi. Tra i tanti possibili, oggi parliamo di quello che prevede la possibilità di sigillare i sacchetti di plastica. Infatti basterà semplicemente tagliare la bottiglia qualche centimetro sotto il tappo, e conservare di fatto il collo. A questo punto, una volta che avremo riempito il nostro sacchetto con quello che più desideriamo, infiliamone l’estremità all’interno del collo della bottiglia, facendola uscire dall’altro capo. Andiamo dunque a chiudere il tutto avvitando il nostro tappo, incastrando di fatto il sacchetto, ed ecco che avremo una chiusura a regola d’arte. Potremo andare tranquillamente in giro con la nostra bustina per alimenti, perfettamente sigillata grazie a questo infallibile metodo. Ecco dunque il motivo per cui prima di gettare i tappi delle bottiglie dobbiamo conoscerne questo incredibile riutilizzo.