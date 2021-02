Con qualche dritta ecosostenibile, si potrà evitare di buttare i sacchetti di plastica riutilizzandoli con tante soluzioni utili per tutti i giorni.

Il riutilizzo di un oggetto spesso non viene preso in considerazione, soprattutto se è considerato come bene usa e getta. I sacchetti di plastica, quelli che vengono utilizzati nel banco dei surgelati o al bancone della frutta e verdura per imbustare gli alimenti, sono ottimi da riutilizzare per vari scopi.

Si tratta di sacchetti per la maggior parte delle volte spessi, che in base alla loro dimensione, possono essere ottimizzati per altri scopi.

Ecco perché non dovremmo mai buttare i sacchetti di plastica

Dopo aver utilizzato il contenuto del sacchetto di plastica, non lo cestiniamo. Rovesciandolo come un calzino, si potrà lavare senza difficoltà e una volta asciutto, riutilizzarlo.

I sacchetti di plastica in cucina possono essere anche indispensabili per creare ordine, sistemare gli spazi e mettere da parte gli attrezzi non utilizzati, avvolgendoli nel sacchetto per non rovinarli.

Uno degli utilizzi più comuni del sacchetto di plastica è per la divisione della spazzatura. Spesso può capitare che per motivi di odori, si preferisce prendere un sacchetto e riporre il cibo avanzato, ad esempio gli scarti di pesce, che per via della raccolta differenziata, purtroppo può capire di dover gettare l’umido il giorno dopo. Con questo sistema si potrà aggirare il problema riducendo al minino la puzza.

Anche i bisogni del cane, possono essere raccolti riutilizzando il sacchetto di plastica.

Le buste di plastica possono essere anche molto utili quando si lavano le scarpe, da utilizzarle come imbottitura per evitare che prendano una forma diversa.

Durante un viaggio, le buste di plastica possono risultare quasi indispensabili, in quanto non pesano quasi niente e occupano pochissimo spazio. Potranno essere utili per separare i prodotti liquidi che dovranno passare al controllo in aeroporto. Anche per separare la biancheria pulita da quella sporca o per custodire degli oggetti mantenendo ordine nella valigia.