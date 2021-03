In questo articolo vogliamo parlare di una ricetta molto semplice e anche molto leggera, adatta anche a chi segue un piano alimentare sano e bilanciato. La ricetta delle frittelle di patate al forno, senza olio, leggere e veloci.

Le patate sono uno di quei cibi che difficilmente non mettono d’accordo tutti. Inoltre possono diventare le protagoniste di innumerevoli ricette da leccarsi i baffi.

Vediamo oggi passo dopo passo come preparare le frittelle di patate che faranno impazzire i nostri ospiti.

Gli ingredienti delle frittelle di patate al forno

5 patate circa;

1 uovo;

1 cipolla;

30 grammi di farina 00 o farina integrale;

sale;

pepe.

Il procedimento

Iniziamo lavando con cura le nostre 5 patate. Poniamole ora all’interno di una pentola piena d’acqua e lasciamole cuocere per non più di una quindicina di minuti. Passati i minuti necessari è importante lasciarle raffreddare per qualche minuto dopo averle scolate.

Intanto andiamo cuocere a vapore per qualche minuto la nostra cipolla fino a farla diventare leggermente dorata.

A questo punto possiamo iniziare a grattugiare le nostre patate utilizzando una grattugia. Riponiamo tutto all’interno di un ciotola dove andremo ad unire anche i 30 grammi di farina, l’uovo, la cipolla a pezzetti sottili, sale e pepe. Mescoliamo ora tutti gli ingredienti per ottenere un composto piuttosto omogeneo.

Possiamo ora cominciare a creare le nostre frittelle. Quindi, con le mani prendiamo qualche grammo del composto ottenuto e iniziamo a dargli una forma. Possiamo decidere di farle tutte piccoline o alcune più piccole e altre più grandi.

Possiamo ora riporle su una teglia rivestita con carta forno e infornare il tutto a 180 gradi per una trentina di minuti. È importante girare tutte le nostre frittelle a meta cottura e quindi dopo i primi 15 minuti.

Per essere pronte dovranno aver formato una crosticina dorata in superficie.

Possiamo ora offrirle ai nostri ospiti, calde, appena sfornate.

Ecco svelata la ricetta delle frittelle di patate al forno, senza olio, leggere e veloci.