Da quando ha fatto irruzione nel web non ce n’è più per nessuno. Amazon ha letteralmente rivoluzionato il mondo del commercio elettronico, diventando leader mondiale nel settore. Chiunque, ormai, si affida al colosso dell’e-commerce per soddisfare un bisogno. Con l’ausilio di questa guida, vediamo alcuni consigli imperdibili per risparmiare su Amazon.

Iscrizione a Amazon Prime

Grazie a Prime si potrà risparmiare sulle spese di spedizione. In assoluto, questo vale per coloro che comprano frequentemente su Amazon, poiché il servizio in abbonamento ha un coto mensile di 36 euro. L’iscrizione su base annuale invece costa di meno.

Accanto alla possibilità di risparmiare notevolmente sulle spese di spedizione, c’è anche la possibilità di usufruire del servizio Prime Video. Amazon, infatti, mette a disposizione l’accesso alla sua piattaforma ricca di contenuti digitali. Qualora qualcuno fosse interessato ha diritto a un mese di prova gratuito per testare l’efficienza del servizio.

Offerte del giorno

Esiste una vetrina ad hoc di Amazon in cui vengono presentate le offerte del giorno. Qui troviamo una vastità di articoli fortemente scontati rispetto ai prezzi di listino.

In quanto tali, le offerte hanno una validità limitata nel tempo. Non è raro trovare nella sezione “offerte” appunto molte offerte relative all’elettronica di consumo. Quindi, acquistare tablet, smartphone, Pc o anche elettrodomestici di casa, può essere un’ottima idea per risparmiare.

Coupon Amazon

Alcuni importanti siti italiani offrono la possibilità di ottenere dei coupon sconto da spendere su Amazon. I ticket sono in cifre fisse (esempio 10 euro di sconto) o in percentuale (esempio 10% di sconto).

Va detto che non funzionano sempre, hanno comunque una scadenza e spesso sono applicabili solamente a determinati settori merceologici. Usufruire dello sconto è molto semplice. Dopo aver messo nel carrello l’articolo dedicato, si procederà al pagamento. A questo punto dovremo inserire la stringa del codice coupon nella voce “Inserisci un buono regalo o un codice promozionale”.

Ecco svelati, dunque, alcuni consigli imperdibili per risparmiare su Amazon.

