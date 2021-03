Quando si acquista un lenzuolo nuovo la storia è sempre la stessa: cosa faccio con le vecchie federe?

In genere il destino delle federe è quello di diventare stracci per fare la polvere e pulire i vetri. Ma con un po’ di fantasia e di manualità, possono essere la base per tanti progetti di riciclo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

E allora, prima di buttare via delle vecchie federe, scopriamo questi utili e simpatici consigli per riutilizzarle

Shopping bag

Aggiungendo semplicemente dei manici (più o meno lunghi in base alle esigenze), le vecchie federe diventano utilissime borse per fare la spesa. Belle capienti e riutilizzabili, permettono di non utilizzare ogni volta le buste di plastica, che ormai si pagano ovunque e che inquinano l’ambiente!

Ma non solo, oltre a sportina per la spesa, queste borse diventano utilissime nella bella stagione per andare in spiaggia o in piscina. E sono comodamente lavabili!

Per chi fosse abile con ago e filo, è sufficiente creare un orlo dove far passare un cordino, ed ecco la nostra federa trasformata in una comodissima sacca per portare in palestra il proprio tappetino da yoga o pilates. Per un allenamento a prova di igiene!

Sacca per i capi delicati

Con lo stesso sistema appena descritto, le nostre federe diventano degli utilissimi sacchetti per lavare i capi delicati (in genere la biancheria intima) e le scarpe di tela in lavatrice.

Prima di buttare via delle vecchie federe, scopriamo questi utili e simpatici consigli per riutilizzarle per i nostri bambini. Grembiuli e vestitini

Davvero numerose, infine, le idee per trasformare e riciclare le nostre vecchie federe se abbiamo dei bambini in casa.

Sempre con ago e filo alla mano, possiamo trasformare le nostre federe in grembiuli da far indossare ai bambini quando si dilettano con attività artistiche e creative (pennarelli, tempere, disegno ed altro) e quando li coinvolgiamo in attività manuali, come ad esempio cucinare insieme.

Se la fantasia del tessuto è particolarmente gradevole, possiamo ricavare delle belle gonnelline, dei comodi copricostume o dei pagliaccetti per i neonati. Non serve essere sarte super esperte, in rete si possono trovare tantissimi tutorial e cartamodelli da scaricare.

Bambole & C.

Ed ancora, possiamo realizzare un nuovo armadio di vestitini per le bambole delle nostre bimbe. Infine, perché no, dei veri e propri pupazzi per allestire un teatro delle marionette casalingo! Ovviamente possiamo utilizzare tutte queste idee per riciclare anche il vecchio lenzuolo.