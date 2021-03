Sono circa 24 milioni le persone che in Italia si definiscono quattr’occhi. Per molti gli occhiali sono una vera e propria seconda pelle, il primo oggetto che si inforca appena aperti gli occhi. Chi fa parte di questa larga schiera, ben conosce gli inconvenienti che possono accadere indossandoli. Dunque chi porta gli occhiali deve assolutamente conoscere questi trucchetti geniali.

Vediamo delle soluzioni, semplici ed a costo zero, per migliorare il rapporto con i propri occhiali.

Occhiali scivolosi e aste strette

Se, ad esempio, gli occhiali tendono a scivolare verso la punta del naso risultano fastidiosi. Ebbene, basterà applicare un po’ di deodorante in crema sulla parte del naso dove poggiano gli occhiali per dargli stabilità. In alternativa si potrà arrotolare dei piccoli elastici alle estremità delle stanghette, verso le orecchie. Ebbene, l’attrito del materiale gommoso sulla pelle impedirà agli occhiali di scivolare.

Se invece le aste sono troppo strette ecco una soluzione da provare. Riscaldare dell’acqua ma senza farla bollire. Poi immerge le stanghette per massimo 1 minuto. Il calore renderà la montatura più malleabile, permettendoci di adattarla alla forma del nostro viso. Ancora, può capitare che la piccola vite che collega le asticelle vada persa. Dunque per tamponare la situazione di emergenza possiamo sostituire la vite con un piccolo pezzetto di stuzzicadenti, nell’attesa della riparazione.

Graffi

Per rimuovere piccoli segni o graffi sulle lenti proponiamo due rimedi. Il primo ricorre al dentifricio. Bisognerà quindi strofinare con un panno morbido una piccola quantità di questo prodotto sulla lente, fino alla completa scomparsa del graffio. Attenzione a non utilizzare dentifrici grumosi che danneggerebbero irrimediabilmente i nostri occhiali. In alternativa si suggerisce di utilizzare della cera per automobili. Dunque, dopo aver pulito gli occhiali, bagnare un panno di microfibra con la cera. Quindi massaggiare l’area con delicati movimenti circolari finché il graffio non sparirà. Poi sciacquare con acqua tiepida.

Per la pulizia quotidiana invece basterà utilizzare uno spruzzino fai da te, mescolando tre parti di alcool con una di acqua.

Un ultimo escamotage, bizzarro ma efficace, da utilizzare invece quando non troviamo gli occhiali. Cercarli diventa complesso considerando che senza non si vede bene. Quindi prendiamo il cellulare e mettiamolo in modalità foto. Impostiamo al massimo lo zoom. Con questo trucchetto vedremo meglio e, con un po’ di fortuna, troveremo gli occhiali in un batter d’occhio.

Dunque, chi porta gli occhiali deve assolutamente conoscere questi trucchetti geniali.

