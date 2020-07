Le scarpe da ginnastica sono molto utilizzate per la loro comodità e praticità. Con il tempo queste calzature, in genere, tendono a generare cattivo odore a causa dei batteri provocati dal sudore dei piedi. Come lavare le scarpe da ginnastica in lavatrice? Il lavaggio in lavatrice è molto semplice e pratico specie per chi ha poco tempo e per chi non vuole rovinarle.

Come fare ?

Una raccomandazione! Non tutte le scarpe da ginnastica possono essere lavate. Bisogna fare attenzione che non abbiano strisce in pelle, in cuoio e decorazioni.

La preparazione

Prima del lavaggio potreste effettuare una prima pulitura con delle salviettine detergenti nelle parti dove le scarpe sono più macchiate. Si può usare anche una spazzola con del detersivo e strofinare sulle macchie più evidenti.

Prima del lavaggio occorre separare i lacci e la suola in quanto sono molto delicati e per il loro lavaggio occorre procurarsi una vecchia federa e metterli all’interno. Nel cassettino della lavatrice aggiungere un detersivo liquido e magari anche un igienizzante.

Lavaggio: come deve essere?

Programmate un lavaggio delicato, a bassa temperatura e con l ‘esclusione della centrifuga. Se si usa la centrifuga rischia di rovinarle. E’ ideale impostare un programma per tessuti sintetici oppure, se lo avete, quello per tessuti sportivi. Non introdurre nella lavatrice più di due paia di scarpe per volta. Queste hanno bisogno di spazio per potere lavarsi bene.

Alla fine del lavaggio mettere le scarpe a colare in un terrazzo o balcone. Non avendole potute centrifugare queste coleranno molta acqua. Metterle ad asciugare se è possibile dove non ci sono i raggi diretti del sole .

Non solo lavatrice

Il lavaggio può essere effettuato anche in ammollo. Procurarsi un recipiente, riempirlo di acqua tiepida, aggiungere il detersivo e lasciare le scarpe in ammollo per circa due o tre ore.

Consigli ulteriori per l’asciugatura

Inoltre potrebbe essere utile durante l’asciugatura all’aperto inserire nelle scarpe della carta di giornale o delle buste di plastica in modo da ottenere durante l’asciugatura la forma iniziale della scarpa.