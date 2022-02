Negli ultimi mesi si sono accorciati di molto i tempi di attesa per ricevere i pagamenti di sussidi e contributi di vario tipo. Attualmente l’Istituto di previdenza sociale versa con rapidità gli assegni spettanti su conto corrente bancario o postale dei beneficiari. Per l’erogazione di alcuni ammortizzatori occorreva attendere anche più di 3 mesi.

Diversamente accade adesso perché le somme di denaro arrivano velocemente ai contribuenti che ne hanno diritto. Lo Stato stanzia dei fondi per aiutare i nuclei familiari più numerosi e in difficoltà economiche. Pur tuttavia vi sono anche prestazioni economiche di cui si può beneficiare senza dover presentare un’attestazione ISEE. Soprattutto i contribuenti con figli fiscalmente a carico possono ottenere importanti aiuti e facilitazioni fiscali.

Conviene infatti ricordare che spettano 1.350 di Bonus fiscale a madri e padri che inviano all’Agenzia delle Entrate specifiche documentazioni.

Inoltre, ancor prima dell’estate l’INPS pagherà 1.600 euro ad alcune donne che risultano in possesso di particolari requisiti fra cui l’essere madre. Per incrementare il tasso di natalità il Governo infatti ogni anno destina aiuti economici a vantaggio dei genitori.

I nostri consulenti hanno indicato a quanto ammontano gli assegni INPS per i figli dei lavoratori con redditi fino a 40.000 euro. Le spese da sostenere per il mantenimento e l’istruzione dei figli incidono in misura notevole sul bilancio familiare. L’arrivo di aiuti concreti agevola non poco la gestione economica dei lavoratori su cui pesano anche i costi di affitto o di mutuo. Non tutti hanno un’idea precisa di quanti soldi servono per mantenere una famiglia di 3 o 4 persone. Vi sono infatti i costi di utenze domestiche, spesa alimentare, abbigliamento e spostamenti che a fine mese riducono moltissimo la capacità di risparmio le entrate.

Prima dell’estate l’INPS pagherà 1.600 euro a casalinghe e lavoratrici senza limiti ISEE che compileranno questo modulo online

Ancora è possibile presentare una richiesta all’INPS per ottenere il Bonus mamma domani. Recentemente l’Ente previdenziale ha fornito ulteriori indicazioni relativi a scadenze e requisiti. È utile ricordare che non vi sono soglie di reddito da rispettare per poter godere di questi sussidi.

L’ammontare del premio alla nascita è pari a 800 euro, ma sale a 1.600 e oltre in caso di parti plurimi. Si ha infatti diritto alla prestazione economica per ogni figlio. Sono 3 i casi in cui si può beneficiare del sussidio alle neomamme. Esso infatti spetta per i figli nati entro il 28 febbraio 2022 e per il compimento del 7° mese di gravidanza o interruzione della stessa negli ultimi 2 mesi. Inoltre tale beneficio raggiunge anche i genitori di figli adottati o in affidamento che hanno perfezionato i requisiti entro dicembre 2021. Dal momento che le tempistiche sono più veloci si dovrebbe ricevere il premio entro 3 mesi al massimo dalla data di invio. Per assicurarsi l’erogazione del sussidio bisogna compilare un apposito modulo online e inviarlo tramite i servizi telematici che l’INPS offre ai contribuenti.