Insieme agli Esperti di Redazione capiremo quanti soldi servono al mese per mantenere una famiglia di 3 o 4 persone. Molti genitori vivono l’incubo di non riuscire a far fronte alle spese che occorrono per provvedere dignitosamente alle proprie esigenze. Man mano che i figli crescono anche il volume di spesa incide maggiormente sul bilancio familiare perché aumentano le richieste e sorgono nuovi bisogni. Con l’ingresso nell’età adolescenziale è necessario considerare un aggravio di costi per abbigliamento, svaghi, acconciature, gite scolastiche, palestre ecc.

In un precedente articolo la Redazione ha elencato le maggiori di spesa per determinare con buona approssimazione “Quanto costa mantenere un figlio?”. Le spese da affrontare per garantire uno stile di vita decoroso sono più alte per il primo figlio e si riducono del 30%, talvolta del 40%, in presenza del secondo. I costi che incidono in misura rilevante sul bilancio mensile riguardano il pagamento del canone di affitto o delle rate di un mutuo per l’acquisto della prima casa.

Orientativamente per prendere in affitto un appartamento di circa 100 mq bisogna preventivare una spesa di 500 euro mensili. Se invece si accende un mutuo con rate da dilazionare dell’arco di 30 anni si può ipotizzare una spesa mensile di circa 400 euro. A ciò si aggiunge il carico delle utenze domestiche relative alla fornitura di gas, luce e acqua. Secondo le stime sui consumi dell’ARERA, il costo mensile dell’energia elettrica per una famiglia di 4 persone si attesta attorno ai 64 euro. Ogni singolo componente della famiglia consuma in media più di 200 litri di acqua al giorno. Dunque, la spesa mensile si attesta sui 35 euro al mese.

Quanti soldi servono al mese per mantenere una famiglia di 3 o 4 persone?

Una delle voci di spesa cui prestare grande importanza riguarda la spesa alimentare che può diventare una fonte di spreco considerevole. Accade spessi che in frigo vi siano prodotti e cibi che dopo un po’ finiscono nella spazzatura perché ormai non più buoni per il consumo. Occorre procedere con oculatezza perché su base annuale i costi per cibi e bevande oscilla tra 1.200 e 2.500 euro per famiglie con 3 membri. Inoltre bisogna tener conto delle spese sanitarie che nel corso dell’anno variano da 900 a 2.300 euro in media a seconda dell’età e dei bisogni specifici.

A ciò si aggiungano i costi dei mezzi di trasporto pubblico. Oppure quelli di mantenimento dell’auto per cui occorrono dai 1.100 ai 2.000 euro in base al numero di veicoli. Ed infine le spese scolastiche che aumentano in misura esponenziale negli anni se i figli frequentano corsi universitari in sedi distanti da quello di residenza. Chi si chiede quanti soldi servono al mese per mantenere una famiglia di 3 o 4 persone consideri una spesa che può partire da 5.850 euro e superare 8.000 euro. A tal proposito consigliamo di leggere “Quanti soldi conviene tenere sul conto corrente ad una famiglia di 3 o 4 persone per non cadere nei debiti?”